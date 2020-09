Bella come una diva degli anni ’50, Nicole Mazzocato nel suo ultimo post di Instagram è di un fascino incredibile. L’estate dell’influencer continua tra servizi fotografici in località italiane marittime e momenti d’amore con il suo partner. L’abbiamo seguita in giro per l’Italia fino ad arrivare in Puglia, ad Ostuni, dove sta dando il meglio di sé. Nicole si è fatta conoscere partecipando al programma Uomini e Donne, come corteggiatrice di Fabio Colloricchio. Ovviamente il tronista non ha saputo resistere e tra i due è nata una storia d’amore. Una volta finita con Colloricchio, l’influencer ha ritrovato l’amore tra le braccia di Thomas Teffah.

Nicole Mazzocato il nuovo post

Nicole Mazzocato vanta quasi due milioni di followers su Instagram, numeri davvero da capogiro. L’influencer riesce a farsi amare per la sua semplicità e la sua delicata bellezza. Un account ricco di tantissime foto sensuali sì, ma mai volgari. Un fascino fuori dal tempo quasi inadatto agli anni 2000, proprio per questo il suo ultimo scatto ha fatto un gran successo. In questa foto la vediamo con indosso un costume intero stile anni ’50 con delle rose disegnate sopra. Cappello grande in testa e occhiali un po’ anni ’70. Sembra una foto scattata in un’altra epoca. Semplicemente stupenda. Immersa nella natura con un fisico da fare invidia. Sensuale, delicata e davvero bellissima.

I commenti dei fan

L'influecer con questo scatto ci trasporta direttamente nel passato. Nonostante si tratti di un costume di un'altra epoca, riesce lo stesso a mettere in risalto il fisico perfetto di Nicole Mazzocato. Longilinea, asciutta ma con le curve nei punti giusti e una tonicità davvero invidiabile. Non ci stupisce affatto che questa foto abbia riscosso così tanto successo. Nel giro di pochissimo tempo il post ha collezionato tantissimi like e altrettanti commenti di apprezzamento. Sono tutti letteralmente pazzi di lei. "E' risaputo che tu sei splendida, ma anche il costume non scherza"; "Sei pazzesca"; "Sei meravigliosa, grazie di esistere"; "La numero uno come sempre"; "Mi togli il fiato, sei unica"; "Inimitabile, nessuno è come te".