Nutre una vera adorazione Naike Rivelli nei confronti della madre Ornella Muti. L’attrice, 65 ani, icona sexy del cinema italiano, famosa per film come ‘Innamorato Pazzo’ e ‘Il bisbetico domato’, è spesso protagonista degli scatti pubblicati su Instagram dalla 45enne. Di un’ora fa è una foto che mostra Ornella Muti in giardino con addosso una canotta e un micro-shorts. «Sembra tua sorella», ha scritto un follower e non si tratta di una voce isolata. Effettivamente nell’immagine non pare proprio che la diva romana abbia compiuto superato il traguardo dei sessanta. Fisico da urlo, corpo invidiabile, capace di far impallidire qualunque ventenne, anche l’influencer più tonica.

Naike Rivelli ha pubblicato uno scatto che ritrae Ornella Muti in giardino sorridente. Canotta e pantaloncini valorizzano le curve favolose e mettono in evidenza le gambe da sogno. Una Sirenetta: pare davvero che il tempo abbia fatto un’eccezione per lei. Gli anni sembrano scorrere al contrario per l’attrice, che nell’istantanea indossa una bandana e un paio di sandali. Già mille mi piace e decine di complimenti: «Sei sempre splendida», ha scritto un fan; «Beh vabbè, una delle donne più belle che il cinema abbia conosciuto», ha aggiunto un utente; «Sei stupenda», ha chiosato un fan. E ancora: «Che mamma! Pare tua sorella», «L’Ornella Nazionale ci lascia muti», «Sei bellissima veramente», «Mai nessuno che dica “brava attrice” tutti si fermano alle apparenze», «Impossibile. Hai trent’anni… confessa». Qualche follower però non è d’accordo: «Per me la foto è ritoccata». E ancora: «Photoshop fa da padrone».

Ed è di queste ore un’altra notizia che vede coinvolte Naike Rivelli e Ornella Muti. Le due donne contro Barbara D’Urso, che a detta delle due avrebbe sporto denuncia nei confronti della 45enne. La vicenda è stata raccontata sui social dalla stessa 45enne ed è stata rilanciata da diversi siti, come ‘Il tempo’, ‘Il Fatto Quotidiano’ e ‘Caffeina Magazine’. «Dove stiamo andando mamma? A fare una passeggiata. Ma dai carabinieri. Il perché chiediamolo alla signora Barbara d’Urso»,così comincia la video-cronaca di Naike Rivelli e Ornella Muti. Domenica 28 giugno mamma e figlia hanno pubblicato su Instagram un filmato che mostra le due mentre vanno in caserma dai Carabinieri in seguito alla denuncia che la conduttrice Mediaset avrebbe fatto nei confronti della Rivelli. «Sono qui perché i figli non si toccano, cara Barbara D’Urso. Poi una mamma amica che denuncia i figli… Forse non siamo così amiche», queste le parole della Muti.

(Foto Instagram Profilo Ufficiale Naike Rivelli)