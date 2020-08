Ancora una volta Pierluigi Diaco nella bufera. Lo scontro che lo ha visto protagonista non è avvenuto però negli studi di Io e te, programma di Raiuno da lui condotto, ma nella radio presso cui questi lavora, Rtl 102.5. Alla trasmissione Non stop News, durante lo spazio dedicato all’attualità, Diaco ha avuto un alterco con la collega Giusi Legrenzi alla presenza del giornalista Davide Giacalone. Il motivo? Posizioni divergenti sul Coronavirus.

Pierluigi Diaco lite a RTL 102.5 con Giusi Legrenzi: «Il tuo tono non mi piace affatto» [VIDEO]

«Ti rivolgerò domande che esulano dal Covid, seppur ovviamente presente sulle prime pagine dei giornali, perché francamente a parlarne continuamente si rischia di essere monotematici e al tempo stesso si rischia di non capire che dovremo convivere con questa condizione per molto tempo. Girarci intorno tutti i giorni può annoiare i telespettatori. Mi permetterò dunque, nei prossimi giorni, di parlarti d’altro, al netto di quello che ti chiederanno Giusi e Fulvio», ha dichiarato Pierluigi Diaco rivolgendosi a Davide Giacalone. Questi ha poi replicato: «Anche a me piacerebbe non parlare più di Covid ed evitare di cadere nel virus del virus, ma ci sono ricadute che non riguardano solo sanità ma anche l’economia, l’istruzione, il lavoro, le relazioni internazionali». «Ti sembra che non lo so?», la risposta indispettita di Diaco, ma non è finita qui.

Non solo tv, scontro in radio tra Pierluigi Diaco e Giusy Legrenzi. Bel clima a Rtl! #rtl #rtl1025 pic.twitter.com/wcK4w6Tw1c — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 30, 2020

«Non sono entrata sulla tua premessa», botta e risposta

Nel corso della trasmissione ha poi preso la parola Giusi Legrenzi: «Davide io torno sull’attualità perché faccio questo mestiere e l’attualità ci richiede di occuparci anche di questioni legati al Covid». Parole che non sono affatto piaciute a Diaco. «Senti Giusi, non mi è piaciuto quel passaggio che hai fatto poco fa, nel senso che l’attualità è fatta anche di altro, ho fatto anche una premessa con Davide…». «Non sono entrata sulla tua premessa», ha chiarito subito lei. «Adesso mi fai finire, perché mi sto rivolgendo a te», ha proseguito Diaco, «Ho detto che l’attualità è fatta anche di altro e non solamente di covid. Il tono con cui ti sei rivolta francamente non l’ho apprezzato affatto». Seccata la collega Legrenzi ha sbottato: «Ti ha infastidito? Eh va bene…». Leggi anche l’articolo —> Mogol e il racconto della sua malattia a “Io e te”: «Mi hanno messo quattro bypass»