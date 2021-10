Brutto risveglio per la capitale, la tangenziale est è stata chiusa per un incidente: Roma è paralizzata. Lunghe file di auto in entrata già da Settecamini, col traffico in tilt nelle zone limitrofe. Code sul Tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e Portonaccio verso la Tangenziale Est a causa di un tamponamento tra più veicoli in galleria, come comunicato da Astral Infomobilità. A rendere ancora più difficili le operazioni di soccorso e il ripristino della viabilità le incessanti piogge. Saltati per strada anche alcuni tombini.

Tangenziale Est chiusa, incidente in galleria tra più veicoli: Roma paralizzata, lunghe code già da Settecamini

Dalle 6 la Tangeziale Est di Roma è fuori uso: secondo Luce Verde l’incidente stradale è avvenuto nel tratto compreso tra Incrocio Uscita A24 e Incrocio Uscita Via Nomentana in direzione Incrocio Piazzale degli Eroi, nella Nuova Circonvallazione Interna. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto e ripristinare il prima possibile la viabilità. Sul posto si è recato il personale addetto alla rimozione dei detriti e alla gestione della viabilità. Sul luogo varie pattuglie provenienti dai gruppi Pronto Intervento Traffico, V Prenestino e Casilino, IV Tiburtino, VII Tuscolano e II Parioli. Ad intervenire anche gli uomini di Acea che stanno cercando di ripristinare il guasto, che ha reso allagata la Tangenziale Est, aspirando l’acqua.

La situazione attuale

La situazione però resta ancora delicata: la capitale è ferma, paralizzata nel traffico. Come scrive «La Repubblica», tra i primi a riportare del sinistro in galleria, in cui non si sa se siano rimasti coinvolti feriti e se ci siano persone deceduti: “Le code in entrata partono già da Settecamini. Sette chilometri di coda in entrata a Roma sull’A2. Auto immobili anche tra via dei Campi sportivi e Batteria Nomentana in direzione San Giovanni. Ingorgo pesante nella zona del Ponte della Valli. In tilt le strade vicine, sulla Salaria segnalate code fino all’Aeroporto dell’Urbe e non si salva la zona di Corso Francia”. Leggi anche l’articolo —> Stromboli, forte esplosione del vulcano: detriti lavici per tutta la costa

(Immagini di repertorio)