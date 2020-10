Modella e influencer da quasi 120 mila followers, Rosi Zamboni procura su Instagram forti emozioni: determinata e sicura del proprio fascino, la biondissima bergamasca fa sfoggio di ogni sua prospettiva. È un ritratto a 360 gradi quello che viene fuori spulciando il suo account social. Presenza di numerose trasmissioni televisive, tra cui Balalaika, Rosi ha fatto parlare di sé in più occasioni a causa dei presunti flirt con importanti personaggi del jet set. Per citarne qualcuno: l’attaccante del Paris Saint-Germain Moise Kean o il difensore della Lazio Mohammed Fares.

Rosi Zamboni influencer: al centro del gossip per la storia con Tambellini

Le pagine di gossip più scottanti, però, Rosi le ha scritte insieme al fidanzato di Francesca De Andrè, Giorgio Tambellini. È stato allora, nel maggio 2019, quando la nipote del grande Faber era ‘rinchiusa’ nella casa del GF Vip, che la Zamboni ha conosciuto il vero momento di popolarità. Paparazzata in più occasioni con il compagno di Francesca, Rosi fu protagonista di riviste e programmi tv – come Domenica Live – in cerca sì di fornire spiegazioni ma con un inevitabile grande ritorno in popolarità. Oggi più defilata dagli schermi, la Zamboni si concede però ad Instagram.

“Sei uno schianto”, “Da togliere il fiato”

Scatti pericolosi quelli forniti da Rosi tra costumi (quando presenti) al cardiopalmo e pose accattivanti. Con una silhouette a clessidra accentuatissima, la Zamboni si mostra – tra i post più recenti – in un unico pezzo bianco dai laccetti birichini. “Sai che non posso farcela. – avvisano i followers – Sono molto fragile. Di una bellezza disarmante, sempre ammaliante”. “Atomica”, “Esagerata”, “Sei uno schianto”, “Da togliere il fiato”. Tanto l’entusiasmo sotto l’immagine. “Questo body bianco ti rende una super bomba”, “Troppa bellezza”, “Irresistibile”. >> Arianna Cirrincione, soave nella vestaglia in seta rosa: «Riesci ad essere così pazzesca sempre?»