Chi è Sabrina Salerno: carriera, vita privata e curiosità sulla famosa showgirl

Chi è Sabrina Salerno, cantante, showgirl e attrice italiana, diventata famosa nel panorama artistico degli anni ’80 dopo essere stata scoperta da Claudio Cecchetto. La splendida genovese ha riscosso un grande successo in tutta Europa soprattutto grazie ad alcun album come Sabrina, Super e Over The Pop. La Salerno detiene anche un primato: è stata la prima artista italiana a guadagnare il terzo posto nella classifica del Regno Unito. Scopriamo altre curiosità su di lei.

Sabrina Salerno è nata il 15 marzo del 1968 a Genova. Dai cinque ai quindici anni ha vissuto a Sanremo, dove è stata con i nonni. Tornata nel capoluogo ligure per il liceo, grazie alla sua avvenenza, ha partecipato ad un concorso di bellezza, vincendo il titolo di “Miss Lido”, che negli anni aveva avuto tra le sue vincitrici anche Sophia Loren. In seguito si è aggiudicata il titolo di Miss Liguria, che le ha spalancato le porte di Miss Italia nel 1984. L’esordio in tv nel 1984 nel programma W le donne, condotto da Amanda Lear e Andrea Giordana, continuando l’anno successivo, affiancando Johnny Dorelli nel popolare show del sabato sera “Premiatissima”. Ha debuttato come cantante nel 1986 con il singolo “Sexy Girl”, prodotto da Claudio Cecchetto, che ebbe successo in Italia, Germania, Australia e in altri paesi europei, venendo scelta come sigla del Festivalbar 1986. Nel frattempo la Salerno ha partecipato come cantante e showgirl ad altri due varietà di Canale 5: “Grand Hotel” (1986) e “SandraRaimondo Show” (1987).

La partecipazione al Festival di Sanremo in coppia con Jo Squillo con il brano “Siamo donne” nel 1991

Nel ’91 l’arrivo al Festival di Sanremo insieme a Jo Squillo con il brano “Siamo Donne”. Nel ’95 Sabrina Salerno ha debuttato in teatro sotto la regia di Alessandro Capone nei panni di Fata Morgana nella pièce teatrale “I cavalieri della tavola Rotonda”. Negli anni ha proseguito la sua carriera di showgirl e attrice. Ha recitato in vari film: da “Grandi magazzini” a “Fratelli di Italia”, fino al più recente “Modalità aereo”. Nel 2020 Sabrina Salerno è stata scelta da Amadeus come una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo, divenendo così una delle dieci personalità ad aver partecipato alla kermesse canora sia come cantante in gara sia come presentatrice. Recentemente è stata concorrente al gioco di Tv8 “Name That Tune – Indovina la canzone”.

Sabrina Salerno vive a Treviso: cosa sappiamo

Da anni Sabrina Salerno vive in provincia di Treviso con il marito e il figlio. Della sua vita privata si sa infatti che è legata dal 1994 con Enrico Monti. La coppia ha avuto un figlio Luca Maria, avuto dal compagno, diventato suo marito nel 2006, nel 2004. Alla fine degli anni ottanta la showgirl era stata fidanzata con l'attore Pierre Cosso. Forma fisica strepitosa la sua: è alta 175 centimetri per 65 chilogrammi.

(Foto Instagram Profilo Ufficiale Sabrina Salerno)