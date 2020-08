«Io e la piscina… the never ending story…», dice così la didascalia che accompagna l’ultima foto pazzesca di Sabrina Salerno, che per la sua voce calda e le forme da pin up è tra i volti del mondo dello spettacolo più apprezzati dagli italiani. Sogno di molti, esempio per tante, la showgirl genovese è una vera star su Instagram, dove vanta un seguito di 578mila followers. Le sue istantanee non passano mai inosservate: non c’è uno scatto suo che non venga sommerso dai complimenti. L’ultimo? Non fa davvero eccezione e mostra la cantante in acqua, intenta a godersi anche un buon bicchiere di prosecco o qualcosa di simile. L’aperitivo in piscina non può mai mancare…

Sabrina Salerno Instagram atomica in piscina, aperitivo in acqua: «Meravigliosa, non ho parole»

Sabrina Salerno sempre più affascinante, più bella. La cantante, scoperta da Claudio Cecchetto, diventata celebre soprattutto negli anni Ottanta grazie ad album come Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop e ai singoli Sexy Girl e Boys (Summertime Love) (quest’ultimo nello specifico raggiunse la 3° posizione della classifica britannica, rendendo la Salerno tra i pochi italiani ad essere riusciti ad entrare tra le prime posizioni), è molto attiva oggi sui social. L’artista ci tiene particolarmente a mantenere vivo il rapporto diretto col suo pubblico: posta su Instagram almeno un selfie al giorno e le piace rispondere in basso ai commenti dei suoi affezionati ammiratori. Cordiale, simpatica e anche molto molto bella. L’ultimo ritratto realizzato in piscina ne è una prova: la 52enne indossa un bikini rosso, che bene valorizza il suo fisico da urlo.

Quanti complimenti a Sabrina Salerno

Oltre 30mila mi piace e decine di complimenti: «Magnifica! Delle italiane sei quella che adoro di più», ha scritto un utente; «Va beh, sei sempre il top», ha aggiunto un follower; «Stupenda! Resti la più bella!», ha affermato un ammiratore. E ancora: «La signora in rosso!», «Prosecco e piscina? Binomio perfetto», «Sei spettacolare», «Meravigliosa, non ho parole», «Per te il tempo non passa mai…», «Sei bellissima», per citarne qualcun altro. Leggi anche l’articolo —> Sabrina Salerno Instagram selfie in costume, collana con l’iniziale “sottosopra”: «Spettacolare»

(Foto Instagram Profilo Ufficiale Sabrina Salerno)