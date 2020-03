Sabrina Salerno Instagram: il seno libero avvolto dalla camicia bagnata, le sue giunoniche forme messe in risalto da una foto mozzafiato. Quasi 50mila like per lo scatto condiviso dall’affascinante artista genovese che sta vivendo una nuova giovinezza sia artistica che fisica.

Sabrina Salerno giunonica indossa una camicia bagnata: estasi dei followers

Dalla sua casa, dove come tutti gli italiani e vip condivide la sua quotidianità in quarantena da Coronavirus, la sensuale cantante di “Boys Boys Boys” lancia il suo messaggio ai followers invitandoli al rispetto delle regole restrittive imposte dal Governo Conte: «Primo segno di un animo equilibrato è la capacità di starsene tranquilli in un posto e in compagnia di se’stessi. Cit Seneca Beh … mi sto impegnando… non è mai troppo tardi!!!». “Orgogliosa di essere italiana, il miglior paese del mondo”, titola poi la didascalia di un’altra foto apparsa poche ora fa sul profilo della showgirl e cantante.

«Sublime orgoglio italiano»: Sabrina Salerno è Miss camicia bagnata

L’immagine è strabiliante e i suoi ammiratori restano a bocca aperta dinnanzi a tanta bellezza e carica erotica: con l’acqua fino alle cosce, Sabrina Salerno indossa mutandine intime di pizzo e il seno nudo si intravede sotto la camicia bianca slacciata e completamente inzuppata d’acqua. Insomma, una vera bomba sexy che, a detta di molti followers, non conosce rivali: «Allora è vero che hai compiuto 25 anni pochi giorni fa», «Eh eh pensavo proprio a te…mi sono detto vado a vedere il profilo di mia Sabrina..e proprio a l’instante pubblichi la foto.. piccoli Grande piacere..😍🥰😘tvtb 💋💋💋», «Questa è la foto del secolo!» sono solo alcuni dei commenti apparsi sotto lo scatto più che hot in bianco e nero. Sabrina Salerno è ritratta in un momento felice, sorride e non guarda l’obiettivo fotografico, ha i capelli scompigliati che in parte le coprono il volto ed emana una sensualità incontenibile.