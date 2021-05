La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi sicuramente passerà alla storia. Gli allievi di Amici 20 hanno raccontato un mondo nuovo che nessuno dimenticherà tanto facilmente. È un’edizione dove, oltre alla sana competizione tra i ragazzi, sono venuti fuori temi importanti come l’amicizia, l’amore, il rispetto e l’accettazione. Ora, a meno di 15 giorni dalla finale, nella famosa casetta di Amici sono rimasti solo in sette e in queste ore la produzione ha chiesto loro di tirare le somme. Ogni artista rimasto in gioco ha dovuto stipulare una classifica sulla sua ipotetica finale a quattro. Il cantante di Amici 20 Sangiovanni, con il suo mondo decisamente unico, è riuscito ancora una volta a stupire i fan del talent.

Sangiovanni stupisce il pubblico di Amici 20: il suo discorso sulla finale

Il pubblico da casa è ormai abituato a farsi stravolgere dal mondo di Sangiovanni, il cantante di Amici 20 che ha conquistato a soli 18 anni due dischi d’oro e uno di platino. Sangio, così come lo chiamano i suoi compagni, anche questa volta è riuscito a dimostrare la sua grandezza d’animo e la sua maturità anche in una situazione delicata come quella di redigere una classifica. Il cantante veneto, durante il daytime di oggi 5 Maggio 2021, convocato in confessionale per dire la sua sulla puntata finale di Amici 20, ha lasciato i fan senza parole. Il suo discorso non è passato inosservato.

Per prima cosa Sangiovanni ha escluso sè stesso dalla classifica, dichiarando: «Arrivati a questo punto credo che una finale se la meritino tutti e sei. Se li dovessi scegliere, gli sceglierei tutti e sei. Non sceglierei solo quattro persone. […] Non ho detto il mio nome perchè non credo stia a me. Io ho fatto una scelta quando sono entrato qui dentro e ho deciso di intraprendere un percorso sapendo che sarei stato giudicato e anche in questo caso, come per tutto il percorso che ho scelto di fare, giudicasse qualcun altro e non io. È vero che nel corso del tempo ho sempre preso le mie decisioni, mi sono sempre esposto e non ho avuto problemi a fare dei nomi. […] Non credo debba esserci un quartetto».

Le sue parole sulla ballerina Giulia Stabile

L'unica cosa che poi Sangiovanni ha aggiunto al suo discorso è stato un piccolo, ma profondo, pensiero sulla ballerina Giulia Stabile, sua compagnia di percorso e fidanzata. Il cantante veneto ha dichiarato: «Penso se lo meriti Giulia su tutti, non solo per un discorso affettivo, ma per tanti motivi. Io credo sia una ballerina eccellente e oltre a questo so che ha un messaggio molto importante e bello da mandare alle persone che la guardano. Quindi sarei contento che arrivasse in finale e sarei contento anche se vincesse». Sangiovanni con queste parole ha dimostrato a tutti coloro che non credono in lui e in Giulia che l'amore può superare ogni ostacolo e che la sana competizione può far bene anche a chi si ama. Sicuramente sentiremo ancora parlare dei "SanGiulia", così come sono stati ribattezzati dai loro fan. Sono i nuovi Ferragnez? Solo il tempo troverà una risposta a questa domanda.