Da infarto Sara Croce su Instagram. La “Bonas” del ‘Mini Mondo’ “Avanti un altro” ha pubblicato sui social un duplice scatto che la ritrae in costume. Forme sinuose e curve da capogiro hanno mandato in tilt i numerosi followers, conquistati da tanta avvenenza. Un post per nulla volgare, anzi. In primo piano il décolleté delizioso che fa capolino dall’indumento. Non solo…

Sara Croce Instagram pazzesca in costume: fatta col pennello, perfetta

Sara Croce, showgirl di “Avanti un altro”, il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, nonché influencer seguitissima sui social, ha pubblicato due foto al mare che hanno steso gli ammiratori. In primo piano il suo fisico statuario, è favoloso. Il costume sgambatissimo rende merito alle gambe perfette. È da capogiro, inarrivabile. Pazzesco il lato B tanto lodato dai fan. Quasi 50mila mi piace e decine di complimenti per la giovane: «Quanta bellezza», ha scritto un utente; «Ma che dea», ha aggiunto un follower; «Sei meravigliosa», ha chiosato un fan. E ancora: «Bellissima davvero», «Spettacolo», «Impossibile essere così magnifiche». Insomma foto dal gusto estivo che non sono affatto passato inosservate…

La popolarità con lo show di Bonolis e Laurenti

Ammirata sul web, popolarissima grazie ad Avanti un altro, lo show di Canale 5 che fa scintille. La giovane, che porta avanti parallelamente agli impegni televisivi anche gli studi universitari, ha cominciato a muovere i primi passi grazie a “Miss Italia”. Si è classificata al quarto posto, vincendo la fascia di Miss Miluna Lombardia. Ha interpretato pure Madre Natura a “Ciao Darwin”: «Da piccola ho sempre guardato Ciao Darwin con mia mamma e mio fratello. Mi ricorderò sempre quando vidi per la prima volta madre natura, rimasi incantata dalla sua bellezza. Non ho vinto un premio per la letteratura o per la fisica, ma sicuramente ho vinto qualcosa che mi porterò dietro per molto tempo come l’accettazione di me stessa e la consapevolezza del mio corpo». Leggi anche l’articolo —> Sara Croce Instagram, il look per “Avanti un altro” è sorprendente: fan elettrizzati

(Sara Croce Instagram Foto Profilo Ufficiale)