Come mai Sarah Nile non era alle nozze di Veronica Ciardi? Sfinita da varie domande di questo tipo l’ex gieffina su Instagram ha fatto chiarezza sulla sua assenza alle nozze e ha svelato il messaggio che ha inviato alla moglie dell’azzurro Bernardeschi. Del resto l’«amicizia speciale» tra le due concorrenti del ‘GF’ è rimasta nel cuore di molti.

Sarah Nile assente alle nozze di Veronica Ciardi: lo sfogo amaro su Instagram

Come dimenticare l’appassionato bacio la notte di Capodanno tra Sarah Nile e Veronica Ciardi? Le loro chiacchierate notturne, le tenerezze e la complicità tra le due? Non deve stupire dunque che i fan siano rimasti alquanto sgomenti per l’assenza della Nile alle nozze dell’amica. Una doccia gelata per tutti anche perché le ragazze a reality terminato erano rimaste profondamente unite. Cosa è successo? Perché Sarah Nile non era presente nel giorno più importante di Veronica? «Chiedetelo a lei. In molti mi state chiedendo pubblicamente e in privato il motivo per il quale oggi non partecipo al matrimonio di Veronica. Con estrema umiltà e con estrema verità sento di dirvi che non conosco il motivo. Sento l’esigenza ad oggi di dover mettere un punto. Troppe volte ho taciuto, troppe volte ho abbozzato e nel rispetto di chi mi ha sempre seguita e amata…», ha scritto la Nile. “Storie poi cancellate per poi essere ripubblicate con altre aggiunte”, come spiega “Novella 2000”, che ha ricondiviso lo sfogo integrale dell’ex gieffina.

«Lei è e rimarrà una persona speciale per me, ma abbiamo due modi di vivere, di pensare e di fare opposti»

«Ritengo sia giusto spendere due parole. Soprattutto per tutte quelle persone che, ad oggi, continuano a voler capire. In questi 11 anni ci sono stati tanti alti e bassi tenuti insieme da un filo che fino ad oggi, almeno da parte mia, non si era mai spezzato. Lei è e rimarrà una persona speciale per me, ma abbiamo due modi di vivere, di pensare e di fare completamente opposti. Ho sempre protetto, tentato di capire, sempre sorvolato e ho sempre rispettato… Oggi ci sono io, la mia famiglia e il mio benessere, che sono le cose più importanti. Vorrei solo cose belle ed evitare dispiaceri inutili. Per tutto questo e per tanto altro, metto un punto e mi fermo qui». Queste le parole di Sarah Nile, che infine ha condiviso l'ultimo messaggio mandato alla moglie di Bernardeschi: «Questa volta non andrò via in silenzio. Questa volta non ci sarà nessun motivo al mondo che mi farà tornare. Questa volta è diverso, è per sempre. Non ti ho mai capita e resterai per me un mistero, so solo che ogni volta che mi avvicino a te vengo ferita e delusa. Ho detto alla mia famiglia, a mio marito che oggi ti saresti sposata e ho provato molto imbarazzo e tristezza nel dover dire anche che non mi hai voluto lì con te, con tutti. Io sono trasparente, sono luce, tu sei tenebre e bugie. Ti chiedo con il cuore di scomparire per sempre dalla mia vita perché arrechi solo dolore gratuito. Ti auguro una buona vita». La giovane ha postato sul suo profilo i vari screen: ora è tutto di dominio pubblico.