Scarlino incidente stradale mortale – Mercoledì 11 agosto 2021. Ancora sangue sull’asfalto, un agosto “nero”. A Scarlino, borgo medievale arroccato sul Monte d’Alma, piccolo comune della provincia di Grosseto in Toscana, ha perso la vita una giovane. La vittima aveva soltanto 19 anni: fatale lo schianto contro un albero. Per i soccorritori non c’è stato nulla da fare: vani i tentativi di rianimazione, non gli è rimasto altro che costatarne il decesso.

Incidente mortale a Scarlino, auto si schianta contro un albero: 19enne perde la vita

Incidente nella notte tra martedì e mercoledì a Scarlino, sulla strada provinciale 158. Il dramma si è consumato intorno alle 22,30. Un'auto, a bordo della quale viaggiava da sola una 19enne originaria di Pienza, è finita contro un albero. La giovane è morta sul posto, a nulla sono valsi gli interventi dell'ambulanza del 118 di Follonica, che ha raggiunto prontamente il luogo del sinistro. L'arrivo dell'elisoccorso Pegaso allertato, perché subito ci si era resi conto della gravità dell'incidente, non è servito. La giovane è deceduta sulla strada provinciale 158. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente su cui dovranno far luce le forze dell'ordine. I Carabinieri sono giunti per i dovuti rilievi volti a capire cosa sia accaduto davvero: nello schianto coinvolta la sola macchina della 19enne.

La ragazza morta era originaria di Pienza

Tra i primi a dare la notizia l'Ansa, che non rivela l'identità della giovane vittima: "Una 19enne è morta a causa di un incidente stradale avvenuto ieri sera, poco prima delle 23, nel comune di Scarlino (Grosseto), sulla strada provinciale delle Collacchie. La ragazza, originaria di Pienza, viaggiava su un'auto che è finita contro un albero", riporta il sito ufficiale. "Sul posto intervenuti l'ambulanza medicalizzata di Follonica e l'elisoccorso Pegaso 2 ma per la 19enne purtroppo i soccorsi sono stati vani", si chiude l'articolo.

