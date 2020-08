in

Serena Enardu è l’icona indiscussa dei reality. Negli ultimi anni è stata nell’occhio del ciclone, prima con la partecipazione a “Temptation Island” e poi con l’entrata a sorpresa al Grande Fratello Vip. La bella influencer sarda sembra vivere momenti spensierati e felici dopo la tormenta storia con Pago, terminata dopo le riprese sull’isola delle tentazioni. Estate da single per la bella Serena Enardu che poco fa ha pubblicato su Instagram uno scatto che lascia qualche dubbio. Che sia già pronta per una nuova storia d’amore? La nuova foto, in compagnia di un misterioso amico, ha scatenato la rabbia degli hater.

Serena Enardu Instagram: amico o qualcosa di più?

A far infuriare i fan della coppia Pago-Enardu, è stata l’ultima foto pubblicata proprio da lei sul suo profilo Instagram. Lo scatto vede Serena in dolce compagnia mentre si abbronza sotto il sole di Sant’Elmo, nel sud della Sardegna. La coppia, distesa sul lettino, sorride felice alla fotocamera. La didascalia dice semplicemente “Buona Domenica”. È bastato davvero poco scatenare gli hater che hanno riversato tra i commenti tutto il loro sdegno. Tra le risposte si legge: «Hai trovato un altro pollo da spennare? È un poveraccio, consiglio a lui di stare in guardia» e «Forse ho capito perchè ogni volta che Pago partiva ti diceva “comportati bene”».

Serena Enardu Instagram “colpevole” di una nuova relazione

Su Instagram è nata una vera e propria polemica, hater da una parte e fan pronti a difenderla a spada tratta dall’altra. Il dibattito si è infuocato al tal punto che la Enardu è stata costretta a chiarire l’identità del misterioso ragazzo. Si tratta dell’event manager Michele De Feo, soltanto un amico. Ecco alcuni commenti a difesa dell’influencer: «Naturalmente quando si tratta di serena c’è malizia in ogni cosa che fa… l’ignoranza!!!!» e «Ma perché scusate amicizia tra uomo e donna non può esistere? Sempre a puntare il dito verso gli altri, ma anche se fosse ognuno di noi è libero di fare ciò che vuole della sua vita.» Serena però ha dimostrato, negli ultimi mesi, di non dare alcun peso alle critiche, continuando a vivere liberamente la sua vita col sorriso!