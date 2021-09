Serie A, le partite della quinta giornata su DAZN e Sky: dove vederle e gli orari

Questa sera, 21 Settembre 2021, torna in campo la Serie A. Il campionato 2021/22 è giunto alla quinta giornata. In vista dei prossimi impegni di Champions, le squadre si sfideranno nel primo turno infrasettimanale della stagione. Le partite si giocheranno tra oggi, 21 Settembre, domani 22 Settembre e giovedì 23 Settembre 2021. Scopriamo ora insieme dove si potranno seguire tutti i match di Serie A di questa quinta giornata. (Continua a leggere dopo la foto)

Serie A, le partite di oggi su DAZN e Sky: orari e calendario

La quinta giornata di Serie A inizia oggi martedì 21 settembre 2021 nel pomeriggio alle 18.30 con lo scontro Bologna-Genoa, in esclusiva su DAZN. Nella sera scenderanno in campo a partire dalle 20:45 Fiorentina-Inter e Atalanta-Sassuolo. La partita Fiorentina-Inter, così come accade per l’incontro del pomeriggio, sarà possibile seguirla solo sulla piattaforma streaming DAZN. L’altro match in programma alle 20.45, Atalanta-Sassuolo, sarà invece trasmesso in streaming – oltre che da Dazn – anche da Sky Go e Now, mentre in tv sarà visibile su Sky Sport Calcio canale 202, Sky Sport 4K canale 213 e Sky Sport 251. Vediamo ora nel dettaglio anche le partite in programma domani e giovedì.

Le partite in programma domani e giovedì

Domani 22 Settembre 2021, giocheranno: Spezia-Juventus (ore 18.30), Salernitana-Verona (ore 18.30), Milan-Venezia e Cagliari-Empoli alle ore 20.45. Nella giornata di giovedì 23 Settembre 2021 scenderanno in campo Sampdoria-Napoli (ore 18.30), Torino-Lazio (ore 18.30) e Roma-Udinese alle ore 20.45. Dove si possono seguire queste partite di Serie A? Tutte le partite di domani si potranno seguire in esclusiva su DAZN, tranne Milan-Venezia che verrà trasmessa anche da Sky Sport Uno canale 201, Sky Sport Calcio canale 202, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K canale 213. Invece, per quanto riguarda la giornata di giovedì 23 settembre l’unica partita trasmessa anche da Sky sarà Torino-Lazio e precisamente su Sky Sport Calcio canale 202 e Sky Sport 251. Tutte le altre sono un’esclusiva DAZN.