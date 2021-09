Dopo la pausa legata alle qualificazioni per i Mondiali in Qatar 2022, i calciatori sono rientrati a casa e ora sono pronti a giocare con i propri rispettivi club di Serie A tutti gli incontri validi per la terza giornata del campionato 2021/2022. Tra i big match di questa giornata ci sono: Napoli-Juve e Milan-Lazio. La Roma, invece, ospiterà il Sassuolo mentre l’Inter farà visita alla Sampdoria. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla terza giornata di Serie A che andrà in scena a cavallo tra sabato 11 e domenica 12 settembre 2021, più il posticipo di lunedì 13 Settembre.

Serie A terza giornata, le partite e dove vederle: tutte le curiosità sugli incontri del weekend

Dopo la pausa del campionato per le qualificazioni al Mondiale in Qatar 2020, nel prossimo fine settimana si giocano le partite della terza giornata di Serie A: ecco dove vedere i match in tv e in streaming. Per quanto riguarda la giornata di sabato 11 Settembre 2021 si giocheranno tre dei dieci match in programma. Alle ore 18.00 su DAZN andrà in scena la partita tra il Napoli e la Juventus. Il match si svolgerà in casa degli azzurri presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Nella serata di sabato 11 andranno in onda a partire dalle 20.45 Empoli-Venezia su DAZN e Atalanta-Fiorentina su Sky, Now, Sky Go e DAZN. Vediamo insieme anche gli incontri della domenica e del lunedì.

Le partite di domenica 12 e lunedì 13 settembre

Nella giornata di domenica 12 Settembre 2021 andranno in scena sei delle dieci partite valide per la terza giornata di Serie A del campionato 2021/22. Alle ore 12.30 scenderanno in campo Sampdoria-Inter. Il match sarà visibile su Sky, Now, Sky Go e DAZN. Invece, alle ore 15.00 ci sarà il fischio d’inizio per Cagliari-Genoa, Spezia-Udinese e Torino-Salernitana. Poi alle 18.00 sarà la volta dello scontro Milan-Lazio. Tutte queste partite del pomeriggio verranno trasmesse da DAZN. Infine, alle ore 20.45 su DAZN verrà trasmessa la partita Roma-Sassuolo. Durante il posticipo di lunedì 13 Settembre 2021 si giocherà a partire dalle 20.45 la partita tra Bologna e Verona e sarà visibile su Sky, Now, Sky Go e DAZN.