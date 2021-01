Stefano Massini, chi è lo scrittore dagli occhi di ghiaccio tradotto in 25 Paesi

Scopre la passione per la scrittura all’età di 24 anni: Stefano Massini, 45enne fiorentino, si fa conoscere al grande pubblico televisivo grazie ai racconti del giovedì sera a Piazzapulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7. Ma è anche al fianco di Andrea Delogu che lo scrittore dagli occhi di ghiaccio attira l’attenzione dei telespettatori. Conduttore di Ricomincio da RaiTre dal dicembre 2020, Stefano è altresì una penna di Repubblica.

Stefano Massini, chi è lo scrittore volto noto di “Piazzapulita” e “Ricomincio da RaiTre”

Non si definisce molto social ma sul suo account Instagram da oltre 23 mila e 300 followers dice di sé: “Scrivo, amo raccontare. Sono quello del giovedì sera in tv su La7 a ‘Piazzapulita’, e del sabato sera con ‘Ricomincio da Raitre’. Scrivo su Repubblica”. Laureato in Lettere Antiche, Stefano è con il servizio civile che inizia a frequentare un teatro di Firenze, sua città natale dove ha visto la luce il 22 settembre 1975. Ha 24 anni ed è allora che nasce nel giovane Massini il desiderio di realizzare testi completamente nuovi. Una passione che lo porterà, appena trentenne, a vincere il Premio Tondelli grazie al ruolo di drammaturgo per l’opera L’odore assordante del bianco.

Riservatissimo nella vita privata

Persona molto riservata nella sfera privata, Stefano è conosciuto in tutto il mondo per i suoi romanzi, tradotti in ben 25 Paesi. Autore di libri e produttore di numerosi spettacoli teatrali, Massini non nasconde la sua passione per gli allenamenti, la natura e gli animali. Su tutti il suo cane, Brownie, soggetto preferito delle sue foto. Riservatissimo, invece, per quel che riguarda la situazione sentimentale. Amante della solitudine, Stefano sembrerebbe preferire il silenzio della campagna ai rumori della città: è su una collina circondata dalla natura toscana che pare abbia scelto di mettere radici.