Lunedì 6 settembre 2021 – Lecce, tragico malore per un podista di Surbo. Si tratta di Luigi Guerra, 55enne del luogo, che è deceduto, secondo quanto riferiscono alcuni quotidiani, probabilmente a causa di un arresto cardiocircolatorio. L’episodio drammatico si è consumato attorno alle 13 di ieri mattina, nei pressi della zona del cimitero della città pugliese.

Surbo, esce per fare jogging e si sente male: morto podista

Malore fatale per un uomo in provincia di Lecce. Poco dopo le 13 di ieri, nella zona del cimitero di Surbo, un podista del posto si è sentito male. Vano l'intervento del personale sanitario, allertato prontamente da un passante. Gli operatori del 118 hanno tentato di tutto per rianimarlo, ma l'uomo è deceduto per arresto cardiocircolatorio. Sul luogo si sono recati anche i Carabinieri della locale stazione. L'intero paese è sotto choc per quanto accaduto. La vittima era infatti una persona molto conosciuta in zona: il suo nome Luigi Guerra, un 55enne che amava lo sport.

La vittima si chiamava Luigi Guerra, aveva 55 anni. Caso analogo ad Avellino una settimana fa

Soltanto qualche giorno fa un altro uomo, ad Avellino, si era spento perché colto da un malore mentre faceva jogging l'imprenditore Vincenzo Nitti. Il cadavere è stato rinvenuto in via Cavalieri di Vittorio Veneto, sulla provinciale tra Gesualdo e Fontanarosa. Un probabile infarto lo ha colpito con tale violenza da non lasciargli nemmeno il tempo di chiedere aiuto. Il corpo esamine rinvenuto allora sempre da un passante, che aveva allertato Carabinieri e 118, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.