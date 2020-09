Bella e sensuale come poche, stiamo parlando di Taylor Mega. L’influencer nel suo ultimo scatto di Instagram mostra un lato di sé che non vediamo spesso. La giovane Taylor prima che diventasse Mega. Un bellissimo scatto tra le campagne del Friuli, la sua terra natale. Un po’ più bambolina, senza perdere il suo classico magnetismo. L’influencer si è fatta conoscere frequentando personaggi noti del mondo dello spettacolo, ma la sua popolarità è esplosa quando partecipò all’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Una personalità che non passa inosservata. Taylor sa come accentrare l’attenzione su di lei in ogni situazione.

Taylor Mega e i nuovi progetti

In queste ore attraverso il suo profilo Instagram Taylor Mega ha incuriosito i fan mostrando delle brevi clip di un nuovo progetto. Palestra, sacco da box e capelli super fluenti. Cosa starà tramando? Qualcuno ipotizza un video corso per allenarsi con Taylor Mega. Visto il suo corpo da urlo, potrebbe essere un progetto molto interessante. Non finisce qui, l’influencer decide di mostrare anche un lato di sé diverso dal solito. Poche ore fa ha pubblicato una foto che la ritrae con i capelli sciolti e un vestito da bambolina nelle campagne del Friuli. “Vi mostro dove sono nata e cresciuta”, queste le parole con cui Taylor vuole incuriosire i fan.

I commenti dei fan

Taylor Mega appare leggiadra e un po’ dolce bambina. Nonostante questo look da campagna, l’influencer non perde la sua sensualità. Lo sguardo di Taylor non mente: sempre carico di passione. “Grazie mamma per la foto. Un’ora in mezzo alle zanzare, cosa non si fa per i figli”, scrive come didascalia. Lo scatto è semplice ma di una bellezza davvero unica. Nel giro di pochissimo tempo ha collezionato un gran numero di like e tanti commenti di apprezzamento. “Che baby girl”; “Sei un piccolo raggio di sole”; “Rimani sempre la migliore”; “Sei divina”; “Semplicemente irresistibile”; “Ma quanto sei bella? Regina indiscussa”; “Wow, sei stupenda”; “Con quel faccino puoi permetterti tutto quello che vuoi”.» >>Altri Gossip