Test Medicina 2022 – Il meccanismo di selezione dei candidati ai corsi di laurea a numero chiuso, già a partire da quest’anno e in modo più deciso dal 2023, cambia. Una disposizione appena approvata dalla Commissione di Istruzione della Camera. Saranno prese iniziative “per garantire un incremento congruo, pari o superiore al 10% del numero delle ammissioni ai corsi a Medicina” che passerebbero da 14.500 ad oltre 15mila già dal prossimo anno.

Test Medicina 2022 cambia l’accesso, ok della Camera

Cambia il sistema di selezione dei candidati ai corsi di laurea a numero chiuso, tra i quali Medicina, già a partire dal 2022 e in modo più marcato a partire dal 2023. La risoluzione oggi approvata in commissione Cultura segna l’avvio per una revisione totale dei criteri d’ingresso. A quanto pare si farà attenzione a non includere nel questionario delle domande poco pertinenti con il tipo di studi prescelto. A partire dal 2023, il percorso sarà invece completamente diverso e prenderà il via dagli ultimi anni delle scuole secondarie. “Aumenteranno anche i posti a disposizione”, ha dichiarato Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione a Montecitorio, a margine dell’approvazione all’unanimità della risoluzione sui test d’accesso ai corsi di laurea a numero programmato.

“Formare una classe medica sempre più all’altezza della crescente domanda di salute è un obiettivo complementare a questa revisione dei criteri selettivi. Ragazze e ragazzi devono essere incentivati e accompagnati a scegliere una professione essenziale per il futuro personale e collettivo. In tema di formazione sanitaria è impossibile improvvisare, stiamo investendo oggi per dare la risposta che serve domani”, ha aggiunto Casa.

Il ministro Messa: «Sono molto soddisfatta, oggi tracciamo concretamente un percorso»

"La votazione di oggi all'unanimità certifica la volontà congiunta di Governo e Parlamento di lavorare per dare sempre più possibilità ai giovani e rispondere alle loro sollecitazioni. Sono molto soddisfatta: sono anni che discutiamo di questi temi e finalmente oggi tracciamo concretamente un percorso", ha dichiarato la ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. Come dicevamo in apertura si tratta di un cambiamento epocale. Per entrare a Medicina da settembre si potrà fare a meno della parte di cultura generale, che sarà ridimensionata. Al suo post un quiz di ragionamento logico, una parte dedicata a quello numerico e un'altra ancora sulle discipline umanistiche. La seconda invece riguarderà invece domande di fisica, chimica, biologia e matematica.