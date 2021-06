Covid, aperta la prenotazione del vaccino agli over 18 dal 3 giugno: come fare

A partire da domani giovedì 3 giugno 2021, le prenotazioni per ricevere il vaccino Covid saranno libere e non più per fasce d’età. Sono molte le regioni italiane che hanno organizzato degli open day per permettere agli over 18 di ricevere il siero anti-Covid. Lo ha annunciato il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo. “Dal 3 giugno si darà la possibilità alle Regioni e alle province autonome di aprire su tutte le classi seguendo il piano, utilizzando tutti i punti di somministrazione, anche quelli aziendali. Le dosi a disposizione saranno 20 milioni”. Lazio e Piemonte daranno il via alla somministrazione del vaccino a tutti i cittadini maggiorenni tramite delle iniziative nel mese di giugno. La Toscana ha aperto le vaccinazioni a maturandi e promessi sposi. La Lombardia è pronta a vaccinare i minorenni.

Vaccino Covid over 18: Lazio e Piemonte

Oggi, 2 giugno 2021, il Lazio ha dato il via alla “open week” e ha aperto le prenotazioni agli under 18. Il siero utilizzato sarà AstraZeneca ed è possibile prenotare il proprio turno con ticket virtuale sulla App Ufirst. Le vaccinazioni si svolgeranno sabato 5 e domenica 6 giugno.

Anche il Piemonte ha esteso la possibilità di prenotare il vaccino anche agli over 18. In particolare, da oggi, 2 giugno, alle 7 possono prenotare su www.ilPiemontetivaccina.it le persone che hanno più di 30 anni e da domani, 3 giugno, alle ore 12 tutti i maggiorenni. Le prenotazioni resteranno aperte fino alle 16 o fino all’esaurimento dei 6mila posti disponibili, e tutti i giovani dovranno presentarsi all’Open night organizzata sabato 5 giugno presso l’hub di Reale Mutua a Torino. Le vaccinazioni avranno luogo tra le 21.30 di sabato e le 3.30 della notte di domenica.

Vaccino Covid over 18: Lombardia e Toscana

Dalle ore 23 di oggi, 2 giugno, tutti i lombardi appartenenti alla fascia 12-29 anni potranno prenotare la propria vaccinazione. Per prendere un appuntamento sarà necessaria solamente la tessera sanitaria. Dopodiché basterà collegarsi al sito per prenotare il vaccino. È possibile anche prendere un appuntamento tramite il numero 800 894 545; tramite i Postamat di Poste Italiane o attraverso i portalettere.

La Toscana ha aperto le vaccinazioni ai promessi sposi e ai maturandi. Chi sta convolando a nozze potrà rivolgersi al numero 055.9077777, un call center rivolto a tutti i cittadini e attivo dalle 9 alle 16 di ogni giorno. Gli sposi dovranno comunicare i propri dati e la data prevista delle nozze. L’Asl, inseguito, si occuperà di richiamare per fissare un appuntamento. Quel giorno sarà necessario portare con sé una copia delle pubblicazioni di nozze. Da sabato 5 giugno i maturandi potranno entrare sul portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it e prenotare la prima dose di Pfizer dal 7 al 13 giugno, almeno tre giorni prima degli esami.