Vaccino malaria Oms dà via libera – Giovedì 7 ottobre 2021. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha raccomandato oggi l’impiego di massa del primo vaccino antimalarico per i più piccoli. Il siero potrà essere usato soprattutto nell’Africa subsahariana e in altre zone a rischio. «È un momento storico. Il vaccino antimalarico tanto atteso per i bambini è un progresso per la scienza, la salute infantile e la lotta contro la malaria», ha dichiarato in una nota il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Un altro vaccino è in corso di sviluppo.

Secondo l’Oms, il vaccino contro la malaria RTS, S/AS01, prodotto dalla multinazionale farmaceutica britannica GlaxoSmithKline, andrebbe subito distribuito in tutta l’Africa sub-sahariana. Gli scienziati sono galvanizzati dal successo dei programmi pilota di immunizzazione in Ghana, Kenya e Malawi. Per il direttore generale dell’Oms Tedros, questo siero «potrebbe salvare decine di migliaia di giovani vite ogni anno». Dati alla mano, la malaria fa registrare circa 230 milioni di casi e 400mila decessi all’anno. Soltanto nel 2019 oltre 260mila bambini sono morti per questa malattia soltanto in Africa. «È sicuramente un successo incredibile, a conferma che quella dei vaccini è una strategia importantissima per tutte le malattie infettive», ha commentato Andrea Gori direttore del reparto di Malattie infettive al Policlinico e professore ordinario alla Statale di Milano. «È un vaccino che non eradica la malattia, perché se usato da solo come prevenzione dall’acquisizione della malaria ha un’efficacia non così alta. Ma se somministrato insieme agli antimalarici, sempre nei bambini, si ha circa il 70 per cento di riduzione dall’ospedalizzazione o dalla morte. E questo è un risultato eclatante», ha proseguito l’esperto.

«Per secoli, la malaria ha perseguitato l’Africa sub-sahariana, causando immense sofferenze personali. Abbiamo a lungo sperato in un vaccino efficace contro la malaria e ora, per la prima volta in assoluto, abbiamo tale un vaccino raccomandato per un uso diffuso. La raccomandazione di oggi offre un barlume di speranza per il continente che sopporta il fardello più pesante della malattia e ci aspettiamo che molti più bambini africani siano protetti dalla malaria e diventino adulti sani», ha detto il dottor Matshidiso Moeti, direttore regionale dell’Oms per l’Africa. I risultati dei progetti pilota del vaccino contro la malaria sono stati discussi da due gruppi di esperti presso l’Oms, dopo oltre 2,3 milioni di dosi somministrate, e hanno mostrato che il siero è sicuro. Stando ai primi dati rilevati porterebbe ad una riduzione del 30% della malaria grave.

«Per la prima volta nella storia della lotta alla malaria assistiamo ad un vaccino che ha una sua efficacia e che può essere applicato», ha rimarcato al «Corriere della Sera» il professor Gori. «Dopo tanti fallimenti finalmente abbiamo un vaccino che non sarà in grado di eradicare ma sicuramente sarà in grado di cambiare il corso della malattia. Tutti gli studi sono stati portati avanti da Gsk ma in realtà è un vaccino che nasce da un'esigenza e da una collaborazione con tanti attori: Ong, governi per cui sicuramente in questo contesto direi che c'è una alleanza pubblico e privato e una convergenza di sforzi in un'unica direzione per far sì che fosse vincente. la vittoria dell'unione e della collaborazione».