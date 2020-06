Sguardo da pantera e un fisico con le curve nei punti giusti, stiamo parlando di Valentina Vignali, la cestista più famosa della Romagna. Il suo account Instagram vanta più di due milioni di followers e una collezione di foto che diventa sempre più piccanti. Con l’arrivo della bella stagione Valentina si scatena e pubblica quasi quotidianamente scatti sempre più piccanti, come la sua ultima foto. L’influencer si è fatta conoscere partecipando al Grande Fratello, ma questa non è stata la sua prima esperienza nel mondo dello spettacolo. In passato ha condotto un programma sul basket su La7 e nel 2013 ha posato senza veli per la rivista Playboy.

Valentina Vignali in vacanza

La passione per i social di Valentina Vignali permette ai suoi followers di seguirla in tutte le sue avventure. In queste ore è volata sul lago di Garda con il suo compagno per passare tre giorni di vacanza. Arrivata nel suo alloggio era già pronta a godersi intere giornate tra piscina e cene di pesce, ma purtroppo il lago le ha dato il benvenuto con un bel temporale. Quest’estate un po’ anomala ci sta regalando poche giornate di sole, ma la speranza di prenderci una bella abbronzatura non muore mai. Nonostante questo, Valentina è riuscita a beccare qualche ora di sole e ha sfoggiato un bikini e un corpo mozzafiato.

La foto in bikini e i commenti

Il suo ultimo scatto ha fatto sognare i fan. In questa foto, scattata prima di andare in piscina, vediamo Valentina appoggiata alla porta mentre sfoggia il suo bikini colorato. Forse non è uno dei migliore della sua collezione, ma l'attenzione è catturata totalmente dal suo fisico spettacolare. Magra al punto giusto con delle curve da sogno. Il top non sembra quasi in grado di contenere il suo abbondante seno. Nel giro di pochissimo tempo il post ha catturato l'attenzione del pubblico e un gran numero di like e commenti. "Stai una favola"; "Fighissima, un sogno"; "Bella in maniera assurda"; "Prima di sta foto il lago era un pozzanghera"; "Posso dire solo: wow"; "Che gnocca che sei".