Valentina Vignali strepitosa in bikini su Instagram. La modella, cestista e influencer, che ha acquisito maggior popolarità grazie alla partecipazione alla sedicesima edizione del Grande Fratello su Canale 5, ha pubblicato un duplice post sensuale che la mostra in costume. Corpo perfetto e curve intriganti per la giovane, che sta trascorrendo qualche giorno di relax e divertimento in Toscana. La 29enne, come spiega il tag, si trova infatti alle Spiagge Bianche di Vada.

«Bel panorama… Che sirena», Valentina Vignali strepitosa su Instagram: il bikini è da sogno

Valentina Vignali dimagrita, in forma smagliante. È bellissima. La giovane ha pubblicato qualche ora fa una foto che la mostra in bikini. Sorriso stupendo, baciata dal sole. Addominali appena accennati, gambe sinuose. Decisamente un corpo invidiabile quello dell’influencer. Il costume giallo si sposa perfettamente con l’incarnato dorato della pelle. Abbronzatura da 10 e lode! Oltre 120mila mi piace e decine di complimenti: «Sei bellissima», ha scritto un ammiratore; «Che gran fisico», ha aggiunto un fan; «Il tuo meraviglioso sorriso non ha eguali, per non parlare del resto. Bel panorama in tutti i sensi», ha chiosato un utente. E ancora: «Che sirena», «Sei pazzesca», «Meraviglia».

L’influencer furiosa con un hater: «Vergognati per le cose che dici…»

Valanga di complimenti per l’avvenente modella, che nei giorni scorsi ha discusso su Instagram con un utente, che, senza troppi giri di parole, l’ha definita una specie di “miracolata”. A lei e tutti gli influencer in verità. L’unico merito? A detta del follower essere concorrenti di un reality. Ma la giovane ha risposto per le rime: «Aver passato un periodo in una casa? Bello mio, gioco a basket dal 1999, e faccio la modella dal 2006… non c’entra nulla il ‘Grande fratello’ con la mia popolarità/lavoro. E poi come ti permetti di dire che non brillo per intelletto o talento? Eri al liceo con me per caso o stavi al palazzetto quando ho esordito in serie A? Conosci i miei interessi? È una vita che mi faccio il c*lo per ottenere quello che voglio, vergognati per le cose che dici e impegnati pure tu che magari ti riesce qualcosa!», la replica dura di Valentina Vignali. Leggi anche l’articolo —> Valentina Vignali Instagram attaccata per una foto in barca, lei sbotta: «Come ti permetti?»

(Valentina Vignali Instagram Foto Profilo Ufficiale)