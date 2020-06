Era il momento che il pubblico attendeva dai primi sguardi tra Andrea Denver e Adriana Volpe, ma l’incontro con Roberto Parli, marito della conduttrice, è avvenuto solo fuori dalle telecamere. A riportare il resoconto dell’evento è Fabio Testi, coinquilino del reality e padrone di casa della villa che ha fatto da sfondo al faccia a faccia. L’attore veneto, con l’occasione, ha anche rivelato i motivi di una reunion per così dire incompleta, nella quale non sono passate inosservate parecchie assenze.

Adriana Volpe marito, faccia a faccia con Denver: la confessione di Fabio Testi

Rientrata la crisi con il marito, Adriana ha partecipato alla rimpatriata tra ex gieffini proprio in compagnia di Roberto e della piccola Gisele. Così come ad accompagnare Denver c’era, invece, la fidanzata Anna Wolf. Racconta così il primo approccio fisico tra ‘rivali’ Fabio Testi: “Abbiamo smontato il caso – ha rivelato sulle pagine di Chi – e sono stati abbracci. Adriana – ha affermato l’attore – è una bellissima ragazza, Denver un bel ragazzo. Il marito è un imprenditore che magari non ha quella vena artistica, ci può essere uno sguardo in più, ma finisce lì”. Un confronto tra persone intelligenti, dunque, tra cui non poteva che esserci un chiarimento in merito a quanto successo, o forse più propriamente non successo.

Grandi assenti alla reunion: colpa di Fernanda

Oltre alle famiglie Volpe-Parli Denver-Wolf, all'incontro erano presenti anche Teresanna Pugliese, Sara Soldati, Patrick Ray Pugliese, Andrea Montovoli e Fernanda Lessa. Proprio lei l'artefice dei mancati inviti: "Io non ho fatto niente, – ha confessato Testi giustificando gli assenti – è colpa di Fernanda che era la mia vicina di letto. Così le ho detto: Fernanda organizza tu, decidi tu chi sta bene a te, chi vuoi tu, invita tu a casa mia… E Fernanda ha fatto i suoi inviti. Io ho soltanto messo a disposizione la casa e tutto il resto".