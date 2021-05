Chi è Al Bano, vita privata e carriera: tutto sul famoso cantante di Cellino San Marco

Al Bano Carrisi, il Leone di Cellino San Marco, è una leggenda della storia della musica italiana. Da quando ha iniziato la sua carriera musicale, e non solo, non si è mai fermato. Non esiste un programma musicale italiano in cui non sia presente, ma cosa sappiamo davvero di lui? Andiamo a scoprire qualcosa di più sulla sua carriera e la sua vita privata, in attesa di vederlo nel salotto di Domenica In insieme a sua figlia Jasmine Carrisi. I due si racconteranno ai microfoni di Mara Venier, emozionando il pubblico da casa.

Chi è Al Bano? La sua vita privata

Al Bano è nato il 20 maggio 1943, ha 78 anni, è alto 166 centimetri e pesa circa 74 chilogrammi. È del segno zodiacale del Toro. Sua madre Iolanda Ottino lo ha chiamato Albano perché, quando nacque, suo padre Carmelo Carrisi stava combattendo in Albania per il Royal Italian Army durante la Seconda Guerra Mondiale. Ha un fratello, Franco Carrisi. Il suo debutto come cantante è stato nel 1966 al Festival delle Rose. Ha vinto la Disco per l’Estate, un concorso canoro, con “Pensando a te” nel 1968. Le sue vittorie sul palco hanno aperto la strada alla sua carriera discografica, iniziata con successi come “La siepe” e “Nel sole”. “Nel sole” vendette 600.000 copie in Italia nei primi tre mesi dal suo lancio nel 1967, e complessivamente più di un milione di copie. Nel luglio 1968 ha vinto un disco d’oro.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Al Bano il 26 luglio 1970, Al Bano sposò Romina Power ed è stato suo marito, nonché compagno artistico per circa 30 anni. Albano Carrisi e Romina Power si sono separati nel 1999. Dal loro matrimonio sono nati 4 figli: un figlio maschio, Yari Marco (1973) e tre figlie femmine: Ylenia Maria (1970) scomparsa a New Orleans nel 1994, Cristel Chiara (1985), protagonista del reality TV La Fattoria e Romina Iolanda (1987). Attualmente Al Bano è legato sentimentalmente a Loredana Lecciso da cui ha avuto due figli: Jasmine Caterina (2001) e Albano Giovanni (2002). Infine, il cantante è attivo anche su Instagram (@albano_carrisi).

La sua carriera nel mondo della musica

Album

1967 – Al Bano

1968 – Il ragazzo che sorride

1969 – Pensando a te

1972 – 1972

1974 – Antologia

2001 – Canto al sole

2005 – Le radici del cielo

2007 – Cercami nel cuore della gente

2009 – L’amore è sempre amore

2011 – Amanda è libera

2017 – Di rose e di spine

Album di cover

1970 – A cavallo di due stili

1997 – Concerto classico

1998 – Il nuovo concerto

1999 – Ancora in volo

1999 – Volare – My favorite italian songs

2002 – Carrisi canta Caruso

2004 – La mia Italia

2004 – Buon Natale – An italian Christmas with Al Bano Carrisi

2008 – Buon Natale 2008

2008 – Dai il meglio di te…

2010 – The Great Italian Songbook

2012 – Fratelli d’Italia

2013 – Canzoni per la vita

Raccolte

Raccolte ufficiali

1979 – Ricordi… Nel sole

1997 – Verso il sole

2003 – I grandi successi di Al Bano

2006 – Il mio Sanremo

2008 – Con la musica nel cuore

2009 – Dialogo

2010 – Il più bel regalo di Natale

2011 – The best of

2013 – Canta Sanremo

2014 – I capolavori di papà Al Bano

2015 – Vite coraggiose

2016 – Cantiamo il Natale

Raccolte non ufficiali

1982 – Ritratto di… Al Bano

1984 – Al Bano

1987 – Caro caro amore

2001 – Le più belle canzoni (Al Bano)

2001 – Al Bano

2002 – Le più belle canzoni

2005 – Le più belle canzoni di Al Bano

2006 – Felicità (The new collection)

2006 – Le più belle canzoni di Al Bano

2006 – Collezione italiana

2007 – Tutto Al Bano – Ancora in volo

2007 – Al Bano

2008 – I grandi successi

2009 – Al Bano

2009 – The platinum collection

2012 – Essential

2013 – Al Bano 3 CD

Album dal vivo

2009 – Nel sole – Concerto dal vivo… e non solo

Singoli

1965 – La strada/Devo dirti di no

1966 – Quando il sole chiude gli occhi/Il mondo dei poveri

1966 – Io di notte/Bianca di luna

1967 – Nel sole/Pensieri “P” 33

1967 – L’oro del mondo/Io ho te

1968 – La siepe/Caro, caro amore

1968 – Il ragazzo che sorride/Musica

1968 – Mattino/Vecchio Sam

1969 – Pensando a te/Sensazione

1969 – Bianco Natale/Mille cherubini in coro

1969 – Mezzanotte d’amore/Mirella

1970 – Quel poco che ho/Storia di due innamorati

1970 – Il suo volto, il suo sorriso/Nel silenzio

1970 – Ave Maria/Il sogno di un bimbo

1971 – 13, storia d’oggi/Il prato dell’amore

1971 – E il sole dorme tra le braccia della notte/Umiltà

1971 – ‘Na sera ‘e maggio/Anema e core

1971 – Core ‘ngrato/O marenariello

1971 – ‘O sole mio/Guapparia

1971 – Mamma Rosa/La zappa picca pane pappa

1972 – La casa dell’amore/Mezzo cuore

1972 – Taca, taca, banda!/Notti di seta

1972 – Nel mondo pulito dei fiori/Prima di dormire

1973 – Storia di noi due/Lettera per te

1974 – In controluce/Angeli senza Paradiso

1973 – Addio alla madre/Aria te sciroccu

1973 – La canzone di Maria/Risveglio

1974 – Angeli di strada/Mieru mieru

1975 – Il pianto degli ulivi/Evasione O Realtà

1996 – È la mia vita

1997 – Verso il sole

1997 – Dormi

1998 – Va pensiero

1999 – Ancora in volo

1999 – Volare

2000 – Piazza Grande

2004 – La mia Italia – Sempre Sempre / Che Sarà / Felicità

2006 – Sei la mia luce

2006 – Caminando por la calle

2007 – Mai mai mai

Programmi televisivi

Miraggi

Buon Natale

Tutti a Scuola

Al Bano e Romina Power Story

Il Circo di Moira, di Mosca e di Pechino

Gran festa italiana

Cellino S. Marco Paradiso del buonumore

Canzoni sotto l’albero

Ballo, amore e fantasia

Giubileo dei disabili

Al Bano – Una voce nel sole

Al Bano, storie d’amore e d’amicizia

Nel cuore del padre

L’isola dei famosi

Uomo e gentiluomo

Mea Puglia Festival

Ciak… si canta!

Così lontani così vicini

Mission

Felicità

Signore e signori: Al Bano & Romina Power

The Voice of Italy

Madre mia

55 passi nel sole

È la mia vita

Il cantante mascherato

Amici di Maria De Filippi

The Voice Senior

