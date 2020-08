Nuovo post da capogiro su Instagram per Alessia Macari, che sta trascorrendo qualche giorno di vacanza alle Isole Canarie, arcipelago spagnolo al largo della costa nord-occidentale dell’Africa. La splendida Ciociara, uno dei personaggi più amati del Mini Mondo di ‘Avanti un altro’, programma di successo di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha postato una duplice foto che la mostra con addosso un costume molto intrigante.

Alessia Macari Instagram paradisiaca in costume in barca, fisico da capogiro: «Magnifica»

Alessia Macari in forma magnifica, è pazzesca. A bordo di una barca con un costume bianco a vita alta delizioso che le sta divinamente. Occhiali da diva, grazie da urlo e gambe sinuose: questi gli ingredienti delle foto fantastiche, che sono state sommerse dai like e complimenti. Tra le tante interazioni positive: «Il top. Sei magnifica», ha affermato un utente; «Che meraviglia», ha aggiunto un ammiratore; «Splendida come una principessa», ha chiosato un fan. E ancora: «Ti porterei a fare un bel giro a largo…», «Bella è dir poco», «Che bello questo costume! Super elegante», per citarne qualcun altro. Insomma un duplice scatto quello della Ciociara, che non è passato affatto inosservato. D’altronde come si fa a resisterle? Come dar torto ai fan? Leggi anche l’articolo —> Valentina Vignali Instagram, pazzesca in costume in Corsica: «Incantevole… Che fisico!»

Chi è l’affascinante Ciociara: dal successo con “Avanti un altro” alla vittoria al “Grande Fratello Vip”

Alessia Macari sempre più attraente. Tra gli uomini più invidiati dagli Italiani proprio Oliver Kragl, giocatore del Benevento, che è il marito della showgirl. Nata il 16 ottobre del 1993 a Dublino, in Irlanda, la giovane è cresciuta a Casalvieri, in Ciociaria. La Macari ha vinto vari titoli per la sua indiscussa bellezza, come Miss Beauty Queen International e Miss Valcomino nel Mondo. La popolarità nel 2014 con il personaggio della Ciociara ad Avanti un altro; la consacrazione nel 2016 con la prima edizione del Grande Fratello Vip, dove si è fatta conoscere per la sua spontaneità e simpatia. Leggi anche l’articolo —> Alessia Macari stratosferica in barca a Capri, bikini favoloso: «Fantastica… Che curve»

(Alessia Macari Instagram Foto Profilo Ufficiale)