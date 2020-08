Barbara D’Urso si butta alle spalle una lunga stagione televisiva che l’ha vista al timone di ben tre programmi diversi: ‘Pomeriggio 5’, ‘Domenica Live’ e ‘Live non è la D’Urso’. È andata in onda sempre, anche durante il periodo del lockdown, quando in studio non era ammesso il suo affezionato pubblico. Ora la conduttrice si gode il meritato riposo, ma non per questo ha smesso di intrattenere i fan: su Instagram, infatti, Carmelita pubblica quasi ogni giorno foto del suo privato. Ritratti non professionali, ma selfie e scatti realizzati in vacanza. L’ultimo? Arriva dalla Toscana.

Barbara D'Urso immersa nell'acqua con un costume trasparente. In piscina di schiena con addosso un costume bianco che in verità non copre un granché. Fisico scolpito, ben definito, quello della conduttrice, che non dimostra affatto di avere 63 anni. Per la presentatrice napoletana, che ha debuttato in tv alla fine degli anni settanta, partecipando ad alcune delle prime produzioni della nascente Telemilano 58, il tempo sembra scorrere al contrario. Carmelita vanta il corpo di una ventenne, forma fisica invidiabile la sua. Abbronzatura da 10 e lode, anche in fatto di tintarella Barbara D'Urso è impeccabile. E i fan in calce allo scatto, che recita la semplice didascalia "Campagna", accompagnata dal solito tag 'col cuore', si sono sbizzarriti in grandi complimenti.

«Da donna non posso che complimentarmi con lei»

Oltre 23mila mi piace e decine di osservazioni positive per Barbara D'Urso: «Ammirate come dovrebbero essere tutte le 60enni. Una volta che avete partorito vi lasciate andare e a 40 anni diventate dei catorci…», ha scritto un utente, lodando le grazie di Carmelita. E ancora: «Io da donna non posso che complimentarmi con lei. Non c'è motivo di offenderla sempre», ha aggiunto una follower, alludendo agli haters di turno che non perdono occasione per attaccare la conduttrice; «Hai un corpo proprio tonico. Complimenti», ha postato un fan.

