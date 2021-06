Chi è Emiliano Brembilla, vita privata e carriera: tutto sul nuotatore italiano

Il nuotatore italiano Emiliano Brembilla ha preso parte al film “Ultima gara”, diretto da Marco Renda e Raoul Bova. La pellicola andrà in onda in prima serata su Canale 5 oggi 3 Giugno 2021. La trama è ispirata alla storia di Manuel Bortuzzo, che nella notte del 3 febbraio 2019 fu vittima di un assurdo agguato che lo ha costretto su una sedia a rotelle. In attesa di vedere Emiliano Brembilla nei panni di attore, scopriamo qualcosa in più sia sulla sua vita privata che pubblica. Quanti anni ha? È sposato o fidanzato? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo del nuoto? Ecco la risposta a queste domande e tante altre curiosità.

Chi è Emiliano Brembilla? La sua vita privata

Emiliano Brembilla è nato a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo in Lombardia, il 21 dicembre 1978 ed è un nuotatore italiano. Ha quasi 43 anni, è alto 185 cm e pesa circa 78 kg. È del segno zodiacale del Sagittario. Stileliberista specializzato nelle medie e lunghe distanze, è stato competitivo ad altissimo livello dai 200 ai 1500 metri rimanendo per molti anni tra i migliori nuotatori italiani ed europei della disciplina, avendo vinto quindici titoli continentali e cinque tra medaglie mondiali e olimpiche tra il 1996 e il 2008. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Emiliano è sposato con Beatrice e ha due figlie, Viola e Margherita. Infine, lo sportivo è molto attivo anche sui social. Il suo profilo Instagram ufficiale (@emilianobrembilla78) ha un forte seguito.

La sua carriera nel mondo del nuoto

Emiliano Brembilla è un nuotatore italiano, stile liberista e specializzato nelle medie e lunghe distanze: ha gareggiato ad altissimo livello dai 200 ai 1500 metri. Brembilla nel corso della sua carriera ha vinto 54 titoli italiani e ben 15 titoli europei. Ai Mondiali di nuoto ha conquistato 2 argenti e 2 bronzi, mentre alle Olimpiadi è salito sul podio a quelle di Atene 2004, vincendo il bronzo nella staffetta 4×200 metri in stile libero. Infine, oltre a recitare nel film "Ultima gara", ha preso parte anche alla pellicola Come un delfino.