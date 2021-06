Chi è Giorgio Chiellini, vita privata e carriera: tutto sul difensore bianconero

Tra i difensori della Nazionale Italiana di Mister Mancini per gli Europei 2020 c’è anche Giorgio Chiellini, volto noto della Juventus. ieri sera, 11 Giugno 2021, durante la partita Italia/Turchia, il calciatore si è distinto per la sua professionalità e gli Azzurri hanno così portato a casa una prima vittoria. In attesa di vederlo di nuovo giocare in campo, scopriamo qualcosa in più sia sulla sua vita privata che pubblica. Quanti anni ha? È fidanzato o sposato? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo del calcio giocato? Ecco le risposte a queste domande e tante altre curiosità.

Chi è Giorgio Chiellini? La sua vita privata

Giorgio Chiellini è nato a Pisa il 14 agosto 1984 ed è un calciatore italiano, difensore della Juventus e della Nazionale Italiana, delle quali è capitano. Ha quasi 37 anni, è alto 187 cm e pesa circa 85 Kg. È del segno zodiacale del Leone. Cresciuto con la famiglia a Livorno, ha una sorella e due fratelli tra cui il gemello Claudio, suo procuratore oltreché dirigente sportivo,[5] con cui ha peraltro condiviso alcuni anni di carriera alla Juventus. Prima di innamorarsi del calcio, da bambino ha giocato a pallacanestro e ora è tifoso dei L.A. Lakers. Giorgio si è diplomato presso il liceo scientifico “Federigo Enriques” di Livorno e poi nel 2010 si è laureato in Economia e commercio presso l’Università degli Studi di Torino. Poi nel 2017 ha conseguito la laurea magistrale in Business administration. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, il calciatore è sposato dal 2014 con Carolina Bonistalli. La coppia ha due figlie: Nina e Olivia. Infine, ha un profilo Instagram (@giorgiochiellini) con oltre 3,9 milioni di followers.

La sua carriera nel mondo del calcio

Giorgio Chiellini nella sua carriera ha vinto nove campionati consecutivi di Serie A con la Juventus, club con cui ha conquistato anche cinque Coppe Italia, cinque Supercoppe di Lega e un campionato di Serie B. In precedenza ha giocato con il Livorno, squadra in cui è cresciuto e con cui ha vinto un campionato di Serie C1. A livello individuale è stato eletto tre volte migliore difensore AIC ed è stato inserito cinque volte nella squadra dell'anno AIC, tre nell'ESM Team of the Year, due nella squadra della stagione della UEFA Champions League e una nella squadra dell'anno UEFA. Con la Nazionale è stato finalista all'Europeo di Polonia-Ucraina 2012 e terzo classificato alla Confederations Cup di Brasile 2013. Inoltre, ha preso parte ai Mondiali di Sudafrica 2010 e Brasile 2014, agli Europei di Austria-Svizzera 2008 e Francia 2016, e alla Confederations Cup di Sudafrica 2009. Infine, con l'Italia olimpica è stato medaglia di bronzo ai Giochi di Atene 2004.