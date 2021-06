Chi è Leonardo Spinazzola, vita privata e carriera: tutto sul calciatore italiano

La prima partita della Nazionale Italiana agli Europei 2020 ha regalato forti emozioni ai tifosi. Gli Azzurri di Mancini hanno vinto la partita contro la Turchia con un punteggio di 3 a zero. Tra i difensori convocati dal Mister per questa avventura dell’estate italiana 2021 c’è anche Leonardo Spinazzola, giocatore della Roma. In attesa di vederlo di nuovo in campo nella prossima partita dell’Italia, scopriamo qualcosa in più sia sulla sua vita privata che pubblica. Quanti anni ha? È fidanzato o sposato? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo del calcio giocato? Ecco le risposte a queste domande e tante altre curiosità.

Chi è Leonardo Spinazzola? La sua vita privata

Leonardo Spinazzola è nato a Foligno, in provincia di Perugia, il 25 marzo 1993 ed è un calciatore italiano, difensore della Roma e della Nazionale Italiana. Ha 28 anni, è alto 186 cm e pesa circa 75 Kg. È del segno zodiacale dell’Ariete. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Leonardo Spinazzola ha conosciuto Miriam Sette a Foligno grazie a degli amici in comune. La donna ha sempre seguito il suo compagno trasferendosi di città in città in base alle squadra nelle quali giocava il terzino. I due si sono sposati nel 2018 e sono diventati genitori del loro primogenito Mattia. Nel 2021 è nata anche la loro seconda figlia, Sofia. Infine, il calciatore è molto attivo anche sui social. Il suo profilo Instagram (@spina_leo) conta oltre 498 mila followers.

La sua carriera nel mondo del calcio

Leonardo Spinazzola ha tra le sue migliori qualità quella del dribbling. Tale qualità lo rende molto efficace nell’uno contro uno e nelle giocate in rapidità. Per le sue giocate è stato paragonato a Gianluca Zambrotta, al quale lo stesso Spinazzola ha dichiarato d’ispirarsi. Dopo aver iniziato a giocare a calcio da centrocampista è stato arretrato nel ruolo di terzino, ruolo grazie al quale è riuscito anche a conquistare la Nazionale. Cresciuto nella Virtus Foligno, si è poi trasferito alla Juventus e, dopo molti prestiti, nel 2016 è esploso all’Atalanta. Dal 2018 gioca nella Roma. >> Altri Gossip