Chi è Rosaria Cannavò, vita privata e carriera: tutto sulla showgirl italiana

Nuovo colpo di scena all’Isola dei Famosi 2021. Nelle prossime puntate sbarcheranno in Honduras sei nuovi naufraghi. Tra di loro anche la famosa showgirl italiana Rosaria Cannavò, la quale ha deciso di mettersi in gioco immergendosi completamente nella natura. Sarà in grado di diventare una vera leader. Per scoprirlo non resta che seguire il reality. Nel frattempo impariamo a conoscere qualche curiosità in più sulla sua vita privata e pubblica. Quanti anni ha? È sposata? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo dello spettacolo? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità.

Chi è Rosaria Cannavò? La sua vita privata

Rosaria Cannavò è nata in Sicilia il 4 novembre del 1983. Ha quasi 38 anni ed è del segno zodiacale dello Scorpione. La Cannavò si è avvicinata al mondo dello spettacolo come ballerina, per poi intraprendere la carriera da showgirl. Per quanto riguarda la vita sentimentale, Rosaria Cannavò è stata sposata con Andrea Berti, imprenditore ligure. I due hanno celebrato il loro matrimonio il 20 giugno 2015, dopo un lungo periodo di fidanzamento. Purtroppo dopo cinque anni la coppia ha deciso di lasciarsi. Prima di conoscere il suo ex marito, la bella showgirl è stata fidanzata per anni con il calciatore Christian Panucci. Attualmente, come dimostrano la varie foto social, la showgirl è felicemente fidanzata con il fisioterapista Francesco Casagrande. Rosaria, infatti, è molto attiva sul suo profilo Instagram (@roscannavoreal), attraverso il quale condivide attimi della sua vita privata e pubblica con i suoi oltre 168 mila followers.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo

Rosaria Cannavò ha iniziato a lavorare in tv durante gli anni 2000 principalmente come ballerina nel programma "Sarabanda" e in altri programmi tv come "Paperissima" e "Un, due, tre stalla". È stata anche una "meteorina" di Skymeteo24. È stata anche protagonista di una puntata di "Emigratis" condotto dal duo comico Pio & Amedeo. Dopo una pausa lontana dal piccolo schermo, è riapparsa in Tv in Ciao Darwin 8 nella puntata Web vs Tv. Tra qualche giorno invece sbarcherà sull'Isola dei Famosi 2021.