Continua a far sognare su Instagram Clizia Incorvaia, affermata influencer di origini siciliane, legata da qualche mese a Paolo Ciavarro, figlio dell’attore Massimo e di Eleonora Giorgi, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip. La splendida modella ha pubblicato una foto che la mostra con un costume nero e una camicia bianca aperta. A rendere ancora più intrigante il ritratto il piercing all’ombelico bene in vista. Berretto in testa, make up marcato e abbronzatura impeccabile: questi gli ingredienti della foto estiva, che ha ricevuto quasi 15mila mi piace.

Clizia Incorvaia Instagram, strepitosa in costume: «Bellezza siciliana doc»

Clizia Incorvaia torna ad infiammare il web con una foto che rende merito al suo fisico invidiabile. Soggiogati dalle sue grazie i follower si sono dati da fare in grandi complimenti: d’altronde come si fa a resisterle? Una bellezza fuori dal comune quella dell’influencer, che nella casa del Grande fratello Vip ha fatto capitolare Paolo Ciavarro, con cui la relazione lontano dai riflettori prosegue a gonfie vele. Cresciuta in Sicilia, si è trasferita a Milano dopo il diploma e ha cominciato a lavorare come modella. Allo stesso tempo ha partecipato anche ad alcune trasmissioni televisive come Markette e Chiambretti Night e condotto format legati al mondo della monda. Nel 2016 l’esperienza a Pechino Express con l’ex marito Francesco Sarcina, da cui si è separata prima dell’ingresso al GF Vip, che non ha fatto altro che accrescere la sua popolarità e le ha regalato l’amore. Ma torniamo allo scatto favoloso che è stato sommerso da tanti apprezzamenti ed elogi. Leggi anche l’articolo —> Clizia Incorvaia su Paolo Ciavarro, inaspettato: «Neanche le donne fanno più questi discorsi qua»

«Un mito»,«Sei stupenda», «Bella come poche»

Clizia Incorvaia piace eccome: tanti i complimenti all’influencer. Decine i complimenti: «Bellezza doc», ha scritto un follower; «Spaziale», ha aggiunto un fan; «Bella come poche», ha chiosato un utente. E ancora: «Sei stupenda», «Black & White combinazione», «Sempre il top», «Un mito», per citarne qualcun altro. Che dire? Anche stavolta la foto non è passata in sordina. Leggi anche l’articolo —> Clizia Incorvaia Ciavarro lascia la Sicilia, lei si ‘consola’ giocando a fare ‘Barbie’: «Wow… Pazzesca»

(Clizia Incorvaia Instagram Profilo Ufficiale Foto)