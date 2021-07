in

Da domani sera, 13 Luglio 2021, Elisabetta Gregoraci torna in Tv su Italia 1 con “Battiti Live”. Le puntate sono state registrate dal 25 Giugno 2021 al 3 Luglio 2021 in Puglia. Da dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci sembra pronta a nuovi progetti lavorati sulle reti Rai. La showgirl ha confessato durante una lunga intervista a TV Mia l’arrivo di grosse novità soprattutto a livello lavorativo. Poi l’ex di Flavio Briatore è tornata a parlare anche d’amore e non sono mancati dei riferimenti al breve flirt avuto nella casa del GFVip con Pierpaolo Petrelli. Scopriamo insieme qual è il futuro sia lavorativo che sentimentale della showgirl.

Dal GFVip alla Rai, Elisabetta Gregoraci parla del futuro della sua carriera

A quanto pare Elisabetta Gregoraci sembrerebbe pronta a passare dal GFVip alla Rai. La showgirl ha parlato del futuro della sua carriera artistica attraverso una lunga intervista al settimanale TV Mia. La Gregoraci ha dichiarato: «Ci sono dei progetti che mi auguro si realizzino. E ci sono anche tante proposte da parte della Rai». Poi l’ex volto noto del Grande Fratello Vip ha parlato anche della sua recente avventura sul palco di Battiti Live, le cui puntate registrate andranno in onda da domani sera (13 Luglio 2021) su Italia 1 a partire dalle 21.20: «Quel palco è casa mia». Effettivamente Battiti Live senza Elisabetta Gregoraci non sarebbe la stessa cosa. La Puglia ogni estate attende con ansia la sua regina. Molto probabilmente la showgirl anche l’anno prossimo scenderà a Otranto per ripetere l’entusiasmante avventura nel mondo della musica.

L’amore nella vita della showgirl

Nella casa del Grande Fratello Vip, durante l'ultima edizione, Elisabetta Gregoraci ha avuto un breve flirt con l'ex velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli, che poi si è fidanzato con Giulia Salemi. Ma la Gregoraci, sin da subito, aveva puntualizzato nella casa che si trattava solo di amicizia e nulla di più. Durante l'intervista a Tv Mia, l'ex volto noto del GFVip ha confermato di essere attualmente single: «Sono sola, l'amore lo sto ancora cercando: voglio sentire le farfalle nello stomaco». Chi lo sa? Forse questa estate 2021 regalerà ad Ely un principe azzurro. Non ci resta che attendere per poterlo scoprire.