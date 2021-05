Ogni giorno i followers di Francesca Cipriani su Instagram vivono delle forti emozioni grazie ai suoi post a dir poco pazzeschi. La Regina delle Pupe con il suo scatto primaverile ha lasciato completamente a bocca aperta tutti quanti i suoi numerosi followers (oltre un milione). Che dire? Con il suo fisico perfetto e con le sue “grazie” esplosive, la bella Francesca ogni volta riesce a catturare totalmente l’attenzione dei suoi ammiratori. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato letteralmente invaso da like e commenti. Davanti ad uno scatto del genere la fantasia dei fan ha raggiunto dei livelli inimmaginabili.

Francesca Cipriani Instagram, lo scatto primaverile incuriosisce i fan

Francesca Cipriani ha pensato bene di pubblicare una sua foto decisamente primaverile e di chiedere ai fan i loro progetti per l’estate 2021: «Esprimi un desiderio…Dove andresti in vacanza se chiudendo gli occhi avresti la possibilità di trovarti nell’altro capo del mondo?». Il suo post su Instagram non è passato inosservato. Nello scatto la showgirl indossa un mini dress bianco e blu con una scollatura a dir poco profonda. Le sue “grazie” in primo piano hanno causato diversi capogiri ai suoi ammiratori. Sicuramente un’immagine del genere non verrà dimenticata tanto facilmente (vai al post). Anche il suo sorriso ha conquistato il cuore dei suoi sostenitori. Non c’è nulla da fare, la showgirl è la classica ragazza della porta accanto che tutti vorrebbero al proprio fianco. Per lei come sempre una marea di complimenti nei numerosi commenti.

I commenti degli ammiratori

Francesca Cipriani con il suo look primaverile ha scatenato letteralmente la fantasia dei followers. Un fan le ha scritto: «Che bambola che sei» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Tesoro sei sempre una donna meravigliosa e anche molto affascinante, complimenti e buona serata». Un ammiratore rispondendo alla domanda della Regina delle Pupe le ha detto: «In Australia…Con te…Che Bambola!» In molti hanno commentato: «La Dea….Top assoluto!» La femminilità di Francesca non passa mai inosservata: «Sei favolosa!» Infine, un fan monello ha ammesso: «Che fi.. ori!» >>Altri Gossip

Foto dal profilo ufficiale Instagram di Francesca Cipriani (@francescaciprianiofficial)