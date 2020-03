Giovane, bella e irriverente, stiamo parlando della bellissima Giorgia Caldarulo. L’ultima foto che ha postato su Instagram ha accelerato il cuore di molti fan. Per chi non lo sapesse Giorgia ha mosso i primi passi nel mondo dello show business partecipando a Uomini e Donne, il programma Mediaset. Questo le ha aperto moltissime porte, ma è stato il suo talento a portarla dov’è ora. Modella e influencer, questo è il suo mestiere. Il suo account Instagram conta più di 300 mila followers e cresce ogni giorno di più. Appassionata non solo di moda, ma anche di anime e manga. Insomma, Giorgia è anche un po’ nerd e che nerd. Ogni sua foto è da capogiro, proprio come il suo ultimo post.

Giorgia Caldarulo e Instagram

La bella Giorgia Caldarulo per diversi mesi è stata al centro dei gossip. Il motivo era la storia con la bella Taylor Mega e il triangolo che si è creato con Erica Piamonte. In molti hanno accusato il trio di aver inscenato tutto. La verità non si saprà mai. Se è stato vero amore, è durato davvero poco. Nonostante ora sia meno sotto i riflettori continua ad essere apprezzata dal moltissimi fan. Merito del suo fascino esplosivo e del suo carattere sincero e spontaneo. In queste ore ha usato il suo profilo Instagram per suggerire a chi da Milano è tornato al sud di rimanere in quarantena. Quindi è anche una ragazza con la testa sulle spalle.

La foto piccante e i commenti

Però diciamoci la verità: stanno tutti nel suo profilo in attesa della prossima foto hot. I fan sono stati soddisfatti con il suo ultimo post. In questo scatto la vediamo appoggiata al letto di fronte allo specchio con indosso una maglietta bianca e un paio di slip. La foto fa un po’ anni ’90 e un po’ giovane adolescente, ma nel complesso è anche molto sensuale. In pochissimo tempo sono accorsi i fan a lasciarle un commento di approvazione e un bel like. “Starei volentieri in quarantena con te”; “Tu sei troppo bella”; “Se i muri potessero parlare…”; “Sei una donna spettacolare con una sensualità unica“.