Potenza Melfi incidente – Mercoledì 18 agosto 2021. A causa di un brutto sinistro risulta temporaneamente interdetto il transito sulla strada statale 658, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 26,800 a Filiano, piccolo comune della Basilicata. Sul posto ci sono già le forze dell’ordine. La dinamica non è ancora chiara: media locali parlano di due veicoli coinvolti.

Incidente sulla 658 Potenza Melfi, strada chiusa al traffico: ci sono feriti

Potenza Melfi brutto incidente nella mattinata di oggi. Anas fa sapere: “A causa di un incidente, è stato temporaneamente interdetto il transito sulla strada statale 658 “Potenza-Melfi”, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 26,800 a Filiano in provincia di Potenza. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli e delle persone sono rimaste ferite. Il traffico viene temporaneamente deviato su viabilità locale. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il personale del 118 e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile”. Leggi anche l’articolo —> Giovane pallanuotista del Padova muore a 24 anni colpito da una civetta sul casco

Notizie in aggiornamento

Come dicevamo in apertura non si conoscono ancora troppi dettagli. L’impatto tra i due veicoli sarebbe stato violento. Nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte alcune persone rimaste ferite. Leggi anche l’articolo —> Tragedia a Castel Volturno, 65enne muore annegato: il nipote non è disperso

(Foto di repertorio)