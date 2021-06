“Tale e quale show 2021”, svelati i primi cinque concorrenti ufficiali: tutto sul programma di Rai 1

in

Il palinsesto Rai ha confermato una nuova edizione del famoso programma “Tale e quale show”, condotto da Carlo Conti. Il format televisivo prevede, come ogni anno, una competizione tra diversi personaggi famosi pronti a sfidarsi trasformandosi in un’icona musicale diversa, grazie all’aiuto di una squadra di coach che aiuterà loro a perfezionare ballo, canto e recitazione. La data d’inizio è ancora un mistero, ma molto probabilmente la nuova edizione di Tale e quale show 2021 animerà l’autunno/inverno di Rai 1. In queste ultime ore sono saltati fuori alcuni nomi dei futuri concorrenti. Ecco chi sono i primi cinque Vip sicuri che prenderanno parte allo spettacolo televisivo.

“Tale e quale show 2021”: i primi cinque concorrenti

Dopo aver a lungo parlato di provini e indiscrezioni, Tv Blog ha svelato cinque nomi ormai certi della nuova edizione di Tale e quale show 2021. Comunque, a breve, sarà proprio Carlo Conti attraverso i suoi profili social a svelare il cast completo di questa nuova edizione del famosissimo programma di Rai 1. Direttamente dalla casa del Grade Fratello Vip sbarcherà in prima serata sulla Rai Stefania Orlando, la quale con la sua energia riuscirà a conquistare il pubblico da casa. Oltre all’Orlando anche un altro volto noto del GFVip parteciperà a Tale e quale show 2021, ovvero l’ex velino Pierpaolo Pretelli, il quale ha rivelato le sue doti nascoste di imitatore proprio durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia. Scopriamo ora insieme, anche i restanti tre nomi certi che Carlo Conti ha deciso di portare con sè nel suo show.

Gli altri tre protagonisti

In questi giorni Carlo Conti su Raiplay ha annunciato il terzo nome ufficiale di uno dei concorrenti di Tale e quale show 2021, ovvero Ciro Priello. Il volto della The Jackal e vincitore di LOL Chi ride è fuori sfoggerà prima di tutto le sue doti da ballerino. Poi farà parte del cast di questa nuova edizione del programma di Rai 1 anche l'ex velina di Striscia la Notizia Federica Nargi. Infine, almeno per ora, la quinta concorrente ufficiale è Deborah Johnson, la cantante e figlia di Wess.