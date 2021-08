Il reality sui sentimenti, Temptation Island 2021, condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, è giunto al termine e non tutte le coppie sono tornate a casa insieme. Ad esempio, Manuela Carriero ha lasciato il fidanzato Stefano Sirena e ha scelto di proseguire la sua strada accanto al tentatore napoletano 27enne, Luciano Punzo. I due ora sono la nuova coppia dell’estate 2021. Dopo l’ultima puntata di Temptation Island 2021, Manuela Carriero e Luciano Punzo sono stati presi di mira dagli haters su Instagram, i quali pensano che il tentatore stia solo recitando. In queste ore la coppia ha deciso di rispondere alle critiche e di mettere a tacere una volta per tutti i famosi “leoni da tastiera”.

Temptation Island 2021, Luciano Punzo “pagato” per stare con Manuela Carriero: la coppia risponde agli haters

Dopo aver lasciato Stefano Sirena alla fine di Temptation Island 2021, Manuela Carriero ha deciso di tornare a casa con il single Luciano Punzo e ora i due fanno coppia fissa. Sul web gli haters hanno immediatamente attaccato la coppia sostenendo che Luciano sia addirittura pagato per stare con Manuela. In queste ore Manuela e Luciano hanno deciso di rispondere pubblicamente alle critiche dei famosi “leoni da tastiera” attraverso delle storie su Instagram. Un siparietto ironico che ha chiarito una volta per tutte la situazione tra loro due. Luciano in questi giorni è in Puglia con Manuela. In un video pubblicato nelle IG Stories, si vede Punzo baciare la sua fidanzata. Ad un certo punto lo si sente affermare: «Questo è per tutte le persone che dicono che io e Manuela non siamo mai stati insieme». Poi la coppia ha continuato con altri video a lanciare frecciatine agli haters.

Le frecciatine agli haters

Manuela Carriero e Luciano Punzo si stanno godendo la loro prima estate da fidanzati in Puglia. Tra un bagno rilassante e una passeggiata in riva al mare, hanno trovato anche il tempo di rispondere attraverso le storie Instagram agli haters. In un video la Carriero ha dichiarato: «Ma ti stanno pagando ancora? Dai fino a fine mese, poi scade il contratto». Luciano ha subito risposto: «Ho il contratto tre mesi più tre, poi vediamo se rinnovano. Mi dicono che vengo pagato e che sono un grandissimo attore. Sì è vero ragazzi, sono un attore». Manuela poi ha aggiunto: «Quanto prendi al giorno per stare con me?». «Tanto, veramente tanto», ha risposto lui. Che dire? Solo il tempo ci farà scoprire se tra loro sia vero amore o meno. >> Altri Gossip

Foto profilo Instagram di Luciano Punzo (@lucianopunzo_)