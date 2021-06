Paura a Strasburgo nelle prime ore del mattino. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata avvertita alle cinque di oggi 26 Giugno2021 nell’area metropolitana di Strasburgo con epicentro a Nord Ovest, nei pressi di La Wantzenau. Cinque minuti dopo i sismografi hanno registrato un’altra scossa di magnitudo 2. Al momento non ci sono notizie né su eventuali danni alle infrastrutture né su eventuali feriti. La zona in queste ore è monitorata per cercare di capire se ci potrebbero essere delle ulteriori scosse di assestamento nel corso della giornata. La terra comunque in questi giorni sta tremando in varie zone del pianeta e la paura resta alta.

Terremoto a Strasburgo di magnitudo 4: per ora non si registrano né danni né feriti

Paura alle primi luci dell’alba di oggi 26 Giugno 2021 a Strasburgo, in Francia. Una scossa di terremoto di magnitudo 4, come riportato da il Quotidiano.net, è stata avvertita alle cinque del mattino nell’area metropolitana di Strasburgo con epicentro a Nord Ovest, nei pressi di La Wantzenau. Cinque minuti dopo i sismografi hanno registrato un’altra scossa di magnitudo 2. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità. Dopo un’attenta ispezione da parte delle autorità al momento non si dovrebbero registrare né danni né feriti o vittime, anche se la paura resta. Le due scosse di terremoto sarebbero dovute ai test geotermici avvenuti nella centrale alsaziana di Fornoche, un’impresa francese specializzata in energie rinnovabili. Lo riferisce Renass, l’istituto transalpino per l’osservazione sismologica. I test geotermici avrebbero già causato dieci terremoti.

La terra continua a tremare

Oltre al terribile terremoto di questa mattina a Strasburgo, sempre nella notte di oggi 26 Giugno 2021 intorno all'una la terra ha tremato invece con magnitudo 4.7 in Montenegro, al confine tra la Croazia e la Bosnia-Erzegovina. Il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro vicino Castelnuovo di Cattaro. Per fortuna anche in questo caso non ci sono stati danni alle infrastrutture né la segnalazione di vittime o feriti.