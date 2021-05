Questa sera, 27 Maggio 2021, su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata di “Ulisse”, il programma condotto da Alberto Angela. Stasera sarà la penultima puntata e il padrone di casa avrà al suo fianco un ospite inatteso, che sicuramente piacerà al numeroso pubblico da casa. Quale sarà il tema della serata? La trasmissione sarà dedicata alle figure di San Francesco e Santa Chiara, dei quali verrà ripercorsa la storia. La prossima settimana si concluderà la stagione di “Ulisse” con un appuntamento altrettanto imperdibile: torna sul piccolo schermo anche Piero Angela con tantissimi nuovi argomenti decisamente interessanti. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di oggi di “Ulisse”.

“Ulisse”, anticipazioni penultima puntata: in arrivo un ospite speciale

La penultima puntata di “Ulisse”, in onda stasera su Rai 1, sarà dedicata alle figure di San Francesco e Santa Chiara, dei quali verrà ripercorsa la storia. Il padrone di casa, Alberto Angela, ha dato qualche piccola anticipazione su cosa il pubblico da casa vedrà nel corso della trasmissione: «Due giovani che si sono ribellati al proprio destino e hanno scelto una strada nuova. Entrambi decideranno di abbracciare la fede in maniera impetuosa». Ad affiancarlo in questa nuova avventure ci sarà un ospite inatteso, ovvero il famoso attore italiano Lino Guanciale. L’artista dimostrerà le sue capacità recitative interpretando la famosa opera di San Francesco “Il Cantico delle creature” e darà poi voce anche al testamento del Santo. Che dire? Una puntata da non perdere assolutamente e che vi farà trascorrere una piacevole serata in famiglia.

Un finale di stagione con il botto

Giovedì prossimo, 3 Giugno 2021, si concluderà la stagione di “Ulisse” con un appuntamento altrettanto imperdibile. Accanto ad Alberto ci sarà suo padre, Piero Angela, e insieme affronteranno i cambiamenti ambientali del nostro Pianeta. Che dire? Se la coppia di questa sera Albero Angela e Lino Guanciale vi regalerà forte emozioni, quella della prossima settimana vi regalerà un finale di stagione con il botto. “Ulisse” come sempre è un viaggio pieno di avventure tra scienza, cultura storia e attualità. >> Altre News sul mondo dello spettacolo