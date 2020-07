Nuova gaffe dell’ex ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli, che, come l’attuale Lucia Azzolina, che pure non è estranea a figuracce, ha cercato poi di rimediare «arrampicandosi» sugli specchi. Stavolta non si è trattato di un congiuntivo sbagliato o di un clamoroso ‘più migliore’, ma di uno strafalcione ‘geografico’. A sottolineare lo scivolone su Twitter della politica dem ‘Libero Quotidiano’. Ma di che si tratta? Si parlava della prova d’ammissione all’università di alcune donne col velo in Afghanistan e sui social si è creato un clamoroso ‘equivoco’.

Valeria Fedeli Afghanistan, l’ex ministro dell’Istruzione scivola sulla geografia: l’ultima gaffe

«Un’immagine di straordinaria forza sul significato del valore dello studio decine di giovani donne afgane che in perfetto distanziamento e nel rispetto delle norme anticovid sostengono l’esame di ammissione all’università in spiaggia. La dimostrazione che volere è potere!», ha cinguettato l’ex ministro dell’Istruzione Fedeli. Come è universalmente noto però l’Afghanistan confina a nord con Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan e Cina; a sud-est con il Pakistan; a ovest con l’Iran. Tra le nazioni più montuose, l’Afghanistan non ha bocchi sul mare e ha pochi laghi. La gaffe stupisce più che altro perché lo stato con capitale Kabul da decenni è sconvolto da guerre e attacchi, dunque è al centro della storia politica contemporanea. In verità, come riporta Libero, l’istantanea (dove non si scorge acqua) mostra un campo di atletica sterrato in una città a 2200 metri di altitudine. Non una spiaggia quindi, ma ben altro.

Caro @Libero_official, se avessi creduto che in Afghanistan c’è il mare avrei scritto che le donne afgane erano al mare. Ho scritto in spiaggia perché quello è un campo ribattezzato, appunto, la “spiaggia degli esami”. Ma si vede che siete poco informati.https://t.co/Ur5qnb86EJ — valeria fedeli (@valeriafedeli) July 24, 2020

