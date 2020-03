Cecilia Rodriguez compleanno in quarantena con il suo Ignazio

Innamoratissimi, bellissimi e uniti più che mai, i due piccioncini si prendono cura l’uno dell’altra a Trento, dove ha sede la tenuta agricola della famiglia Moser, luogo incantato da cui la coppia invia video e foto che condivide via social per non perdere mai il contatto con i rispettivi followers. Un compleanno all’insegna del relax per la sensuale modella argentina, tra le montagne del Trentino, dove fa lunghe e rigeneranti passeggiate sempre documentate nelle Stories. Tra coccole, scherzi e lavori in campagna, la sexy Cecilia trova anche il tempo per rendersi protagonista di video piccanti e ironici, che sdrammatizzano i difficili momenti in questi giorni di ‘prigionia’.

Cecilia Rodriguez scuote i fianchi a passi di twerking per la gioia dei fan

Eccola infatti una sequenza di frame tratti da un filmato divertente su TikTok che la sorella di Belén ha ricondiviso anche nelle Instagram Sories: in bianco e nero, gambe chilometriche e piedi nudi a vista, la Rodriguez spalanca la camicia che indossa e mostra le sue curve esplosive strizzate in un bikini più che conturbante. Ride, scherza, richiude la camicia e poi si fa riprendere di spalle e accenna qualche passo di twerking giocando con il bacino e scuotendo i fianchi con abile maestria. Quale migliore regalo per i suoi followers?