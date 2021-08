La storia d’amore tra il cantautore Sangiovanni e la ballerina Giulia Stabile sembra procedere a gonfie vele. La loro, almeno per il momento, sembra essere una vera e propria favola. In queste ultime ore, Sangiovanni e Giulia Stabile sono stati avvistati in vacanza insieme tra le meravigliose spiagge della Sardegna. I due artisti hanno pensato bene di concedersi qualche giorno di relax prima dei loro prossimi impegni lavorativi. Il cantante sarà impegnato per tutto Agosto e parte di Settembre con il suo primo live estivo, la ballerina, invece, prenderà parte il 26 Agosto 2021 all’evento dedicato a Carla Fracci a Cervia.

Sangiovanni e Giulia Stabile in vacanza in Sardegna: continua la favola tra il cantante e la ballerina

Sangiovanni, nome d’arte di Giovanni Pietro Damian, e Giulia Stabile si sono conosciuti all’interno della scuola più famosa d’Italia, ovvero il talent show Amici di Maria De Filippi. Una volta usciti dal programma, con lei vincitrice assoluta e lui vincitore della categoria canto, i due, nonostante la distanza, sono riusciti a far funzionare le cose e ora si stanno godendo insieme la loro prima vacanza di coppia. Sangio e Giulia sono arrivati in Sardegna nella tarda mattinata di ieri, 9 Agosto 2021, in compagnia del fratello di lui e della sua fidanzata. Tantissime le fanpage che hanno postato foto con loro una volta giunti all’aeroporto di Cagliari o in spiaggia.

Oggi, 10 Agosto 2021, Sangio e Giulia sono stati raggiuti anche dal manager del cantante, ovvero Falso Nueve (nome d’arte di Fabio Rinaldi). Il cantante, infatti, sarà impegnato anche con un piccolo evento per Radio Italia. Una cosa è sicura: Sangio mantiene le promesse. Il cantante in un’intervista aveva espresso il desiderio di voler portare Giulia al mare e così ha fatto e ora i due si stanno godendo le meravigliose spiagge sarde.

Amore e Arte: il connubio perfetto

La coppia dell’estate 2021 è sicuramente quella composta da Sangiovanni e Giulia Stabile, i cui fan chiamo affettuosamente con il termine di “Sangiulia”. Che dire? Una coppia da record. Lei è stata la prima ballerina donna a vincere il noto programma di Maria De Filippi e lui con il suo Ep sta letteralmente spopolando le classifiche. Giulia molto presto la vedremo sia come professionista di Amici 21 sia come co-conduttrice di Tu sì que vales. Sangiovanni, invece, ha raggiunto il quinto disco di platino con la sua hit estiva Malibu, per non parlare del videoclip che ha ottenuto oltre 8 milioni di visualizzazioni. La coreografia ufficiale è stata curata e realizzata proprio da Giulia Stabile, alla quale ha dedicato un altro suo grande suo successo, ovvero Lady. Infine, il cantante oltre al suo tuor estivo sarà presente anche all’Arena di Verona e al Radio Deejay On Stage. >> Altri Gossip