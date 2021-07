Una delle nuove coppie di questa estate 2021 è quella formata da Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Il vincitore del Grande Fratello Vip e il ballerino di Amici stanno insieme e in questi ultimi giorni hanno reso la loro relazione ufficiale. Belli, felici e innamorati. I due ragazzi si stanno vivendo la loro estate da fidanzati un passo alla volta senza affrettare le cose. I loro profili Instagram sono pieni di foto e storie: ai fan piace moltissimo poter osservare la loro quotidianità. Zorzi e Stanzani hanno rilasciato anche un’intervista ai microfoni di Radio Norba lasciandosi andare anche a dichiarazioni importanti.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno insieme: la loro storia emoziona i fan

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno insieme. La coppia ha ufficializzato la loro relazione sia attraverso i social che durante una lunga intervista a Radio Norba. Tommaso Zorzi ha accompagnato il ballerino di Amici in Puglia per i “Battiti Live”, l’artista infatti ha fatto parte del corpo di ballo. Durante la lunga intervista, Zorzi ha ammesso: «Io esorto tutti a vivere il proprio amore e la propria sessualità nella maniera più libera possibile. E se noi due possiamo essere di esempio a qualcuno per poter essere liberi sotto questo punto di vista, per me è importante. Io e Tommy saremo anche in vista, ma siamo anche pudici per quanto riguarda la nostra storia. Certe cose ci piace tenerle soltanto per noi. Però se quello che pubblichiamo può aiutare un ragazzino che è nella nostra stessa situazione per noi è importante».

Il rapporto con gli haters

La storia tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sta conquistando i fan sia del ballerino che dell’influencer. La coppia però è stata attaccata anche dagli haters. I due ragazzi su questo spinoso argomento hanno fatto chiarezza durante l’intervista a Radio Norba. Zorzi ha precisato: «Onestamente non li guardiamo neanche, non ci interessa di chi attacca. Noi siamo felici così, vogliamo trasmettere la nostra felicità, questo è quello che ci importa. Progetti insieme? Sicuramente impariamo a stare l’uno accanto all’altro. Dove ci porterà la storia non lo sappiamo, come dice Orietta Berti, finché la barca va, lasciala andare». >> Altri Gossip

Foto profilo Instagram Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)